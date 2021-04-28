口足畫家長期臥床 母親辛苦照顧仍險兩度讓她走鬼門關

基隆市口畫家林婷婷的主要照顧者是媽媽游慧真，照料女兒過程中，曾因刷牙嗆到及翻身險些窒息，讓林婷婷兩度造訪鬼門關，所幸有驚無險。媽媽回想往事心有餘悸，倒是林婷婷為了舒緩媽媽的壓力，常搞笑逗媽媽露出笑容。

游慧真說，因為雇用過幾個外籍看護留下不愉快回憶，加上考量諸多因素，決定自己照顧女兒。年紀一大把了，做起來有點吃力，也沒有做的很好，只能盡力而為。

林婷婷癱瘓在床，吃飯、吃藥、刷牙全得躺著，曾有醫師請教怎麼刷牙。游慧真說，要先準備2個水杯，1個有水，1個沒水，各有吸管。幫她刷好後，用吸管吸水漱口，再用另一支吸管吐出來。

林婷婷笑稱喉嚨有個閘道，說關就關，刷牙不算難事，但游慧真回憶，有次刷牙見女兒都沒假牙，稱讚她小時候很乖，牙齒都刷得很乾淨。女兒回話時竟嗆到，當時心很慌，趕快讓她側翻要她吐出來。

還有一次游慧真幫林婷婷側翻後，照往例在背後墊好枕頭訪護，沒想到外出買東西返家，看到她的身體竟往前翻，口鼻朝下。游說，那次也是差一點掛掉，想起當下情景仍不禁哽咽。

面對「身不由己」的人生，林婷婷盡量保持樂觀的心情度日，回報家人和師長的關懷。她也曾擔任藝術治療老師，陪伴自閉兒度過童年。