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嘉明湖單攻更便民 5月1日起開放當天申請

中央社 / 台東縣28日電

配合政府開放山林政策，林務局台東林管處宣布嘉明湖步道自5月1日起開放現場申請當日往返（單攻）；不過，如行程超過向陽山屋仍需事先辦理入山證。

行政院長蘇貞昌於民國108年10月宣布「開放山林」5大政策，讓民眾更容易親山，越來越多山友選擇單攻（當日往返）嘉明湖步道。

台東林管處宣布自5月1日起開放現場（向陽國家森林遊樂區入口處）申請嘉明湖步道當日往返，受理時間為每日上午7時至下午3時，如需在其他時段進入，請預先在官方網站上申請。

台東林管處表示，行程如超過向陽山屋4.3公里處，仍應依「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」預先向內政部警政署辦理入山證，備妥登山裝備及充足行動糧；當天往返的遊客，評估自身體能及腳程，預留回程的時間。

台東林管處提醒山友，前往嘉明湖國家步道需經向陽國家森林遊樂區，園區因工程施作尚在休園中，僅開放區內步道銜接嘉明湖國家步道，請大家行走於步道上，勿進入工區範圍，以維自身安全。

台東林管處表示，嘉明湖國家步道全長約13公里，為中央山脈南二段的一部分，步道穿越台灣鐵杉林、台灣冷杉林、裸岩、峭壁、箭竹草原及山頂稜線，在綿長的稜線步道上，視野遼闊，雲海與群山皆在腳下，使人有走在世界的屋脊之感。

台東縣消防局提醒民眾，嘉明湖雖然是親民步道，但因海拔落差很大，幾小時內從向陽遊樂區的海拔2320公尺到稜線上海拔3000多公尺，很容易引發高山症，提醒民眾要挑戰嘉明湖單攻要評估自己身體狀況和充分準備。

嘉明湖 台東 森林遊樂區

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