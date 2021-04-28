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學生籃球聯誼受傷警伸援 事後感謝信溫暖波麗士

中央社 / 花蓮縣28日電

台灣世展會鳳林籃球班與台北美國學校籃球社團4月初在萬榮舉辦籃球聯誼，活動中有學生受傷向派出所求援，員警給予貼布等應急，20天後派出所收到感謝信函，溫暖員警們的心。

花蓮萬榮鄉西林活動中心4月7日展開一場籃球友誼賽，來自台北美國學校籃球社團第一次來到花蓮，與台灣世界展望會籃球班學生們以球會友。

台灣世界展望會表示，促成這次交流的推手是台灣世展會資助人郭珮瑤，她是基督徒，也是母親。希望帶著孩子看到世界的不同面向，透過籃球的交流，可以認識不同的朋友，期盼孩子們透過服務學習，走訪並關懷東部偏鄉資源的需要。友誼賽後，邀請教練向孩子們分享追逐籃球夢的生命經驗，同時安排雙方球員享用豐盛晚餐。

友誼賽中，幾個孩子因為碰撞而受傷，由於人生地不熟，所以第一時間至鳳林警分局西林派出所請求協助，詢問是否有冰塊可以使用。當時值班警員黃華群立即提供肌肉拉傷噴霧及貼布等應急，後來又陸續提供各種物資給孩子們使用。

西林派出所昨天收到來自台灣世界展望會、由孩子們寫的感謝信函，文末寫「真的非常感謝、有你們真好」，讓員警們感到非常窩心，成為難能可貴的溫暖回憶。

鳳林分局長林昆達表示，維護社會治安、交通秩序及為民服務，是警察的職責，並且不分時間、地點，當民眾遭受困難時，警方必會全力協助，每當收到來自民眾的一句謝謝，或是一封感謝信，對員警都是莫大的鼓舞。

世界展望會 警察 聯誼

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