北部產科醫師捐助偏鄉學生用品 鼓勵孩子勇敢實現夢想

台北產科醫師林思宏去年成立「林思宏X5醫師基金會」，先捐助池上鄉萬安國小及鹿野鄉永安國小足球、登山器材裝備、經費，協助學校發展特色運動；今天則捐助關山工商原住民舞蹈團更新頭飾，也為寶桑國中角力隊添購賽衣鞋。

大學、服役都在花蓮的台北產科醫師林思宏對東部有深厚的情感，成立基金會希望幫助更多人圓夢。林思宏說，去年逢40歲成立基金會，希望可拋磚引玉號召更多人投入，藉由募集良善的力量，讓社會充滿更多幸福圓夢，減少遺憾。

林思宏與基金會執行長毛若宇一早到台東，他們說，友人魏瑞廷告知關山工商是原住民舞蹈賽常勝軍，但頭飾老舊需要更新，但原住民飾品價格不菲，評估需求後先提供經費更新30頂頭飾。

團長古曉莉說，今年她高三即將畢業，使用機會雖然不多，但一屆一屆的學弟妹依然會用到，很感謝林思宏的愛心。

基金會隨後轉往寶桑國中角力隊，林思宏說，看見新聞報導角力隊訓練的影片，讓他很感動。其中教練說「只要有一個人願意跟著我，我就不會離開」更讓他印象深刻，這次提供20雙角力鞋，希望孩子們多些保護少受傷。