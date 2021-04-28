影／基隆最久86年老餐廳熄燈原因曝光 疫情成最後稻草

基隆歷史最久開業已有86年，位在七堵的「國富飯店」吹熄燈號，將營業到本月底，老闆娘說，這是父親他們打下的王國，要結束非常捨不得，疫情是最大的因素，能做的都努力過了，但客人還是沒有回溫，成為最後一根稻草。

老闆娘昨天受訪時說，以前生意很好，但疫情發生後生意大受影響，客人習慣改變，但大家共體時艱，大家都努力撐下去，賣梅花餐、經濟套餐等能做的都做了，但到了尾牙、春酒還是沒人。工作夥伴都跟她很久了，要收掉真的很捨不得，但餐廳有固定的成本要支出，她年紀也大了，小孩也沒有意願接，做餐廳真的很辛苦，所以就決定結束，這幾天做好以前預訂老顧客的訂單，服務到最後一刻。

議員楊秀玉說，她常常會跑活動，都會來國富飯店，經營有超過一甲子，傳承多代，是七堵的精神，很有人情味的傳統台菜餐廳，要收起大家都很錯愕，很可惜，希望老闆娘先休息一陣子，以後再出發。謝謝國富飯店帶來一甲子的人情味。

國富飯店22日在臉書宣布將於本月底結束營業，很多基隆人、七堵人都留言好可惜，擔心以後吃不到好味道，不少七堵人宴客、餐會、結訂婚等都是這家餐廳，很多老顧客都是吃這家餐廳長大的。招牌菜有鹽焗雞、佛跳牆、砂鍋白菜等都讓基隆人回味，不少人留言十分不捨。有老顧客說「我們一家三代都來吃，好懷念的味道」。