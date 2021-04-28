拍照上傳宜蘭橋新貌 抽限量百份遺構文鎮

宜蘭橋1月開通，縣府保留舊橋部分橋墩並設解說牌，縣長林姿妙今天前往揭牌表示，縣府將部分遺構製成100份精美文鎮，民眾選擇一張拍攝宜蘭橋現況照片並上傳，就能參加抽獎。

宜蘭縣政府指出，第一代木造宜蘭橋於公元1925年完工，之後因人口增加交通量激增，且木橋腐朽有安全之虞，1937年改建為鋼筋混凝土橋，並於1939年完工通車。近年由於通洪斷面不足，加上橋梁老舊，缺乏人行空間，經地方爭取改建，第三代橋於2019年4月動工，今年1月正式通車。

縣府指出，為感念舊橋承載交通樞紐的歷史地位，縣府保留部分橋墩及橋台遺構，並樹立解說牌面，讓民眾瞭解宜蘭橋舊橋的歷史。此外，橋頭柱在拆橋前也妥善切割保存，設置於新橋旁的草坪上，與新橋承先啟後互相輝映。

縣府表示，宜蘭橋於年初全面通車後，一併改善河濱公園設施，將南、北兩岸橋下空間鋪設為廣場，南側近水側設置座椅，提供遊憩民眾休息及活動，同時增設露天停車空間汽車停車位63格、機車停車位70格，並利用適當空間設置洗手間，提供民眾更友善的休憩環境。

縣府指出，拆除舊橋時，縣府將部分遺構製成精美文鎮，共準備100份文鎮提供民眾珍藏，歡迎民眾5月12日前，選擇一張拍攝宜蘭橋現況照片，上傳至網址https://reurl.cc/XegMKD參加抽獎，得獎者可在5月18日至5月31日，攜帶身分證至縣府大廳領取。