愛在基隆相遇時已成功速配52對 脫單就在這次即日起報名

「愛在基隆相遇時」今年第五年舉辦，為鼓勵設籍或是工作於基隆的單身族群，能利用假日走出戶外參加交友聯誼活動，以擴展交友圈進而媒合理想的婚姻對象，基隆市政府今年規畫兩場次，每場次開放60位活動名額，男女各半，廣邀年滿25歲設籍基隆之單身族免費參加，自即日起開放受理報名。

市長林右昌今天表示，近年來持續推動基隆幸福產業鍊，打造甜蜜浪漫及幸福快樂的城市，未婚聯誼活動就是發展幸福產業的一環，過去累計辦理9場次，成功速配52對未婚男女，獲民眾好評，今年打破往年活動形式，規畫與知名網紅合作增加曝光度。

「旅情途中」主推質感聯誼旅遊，是一個結合旅遊和聯誼的交友平台，透過旅行的方式創造戀愛機會，看好基隆城市的觀光發展潛力，希望開發基隆的旅情聯誼，與市政府未婚聯誼活動共同合辦愛在基隆相遇時活動。

基隆慶安宮除贊助速配獎項外，大方允諾透過活動認識進而結婚的市民，只要分享結婚喜訊息予活動主辦單位，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

民政處長王榆森表示，為兼顧活動品質及全民防疫措施，活動名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，今年將由網紅團隊帶領邀請一起來慶安宮月老殿祈求好姻緣，還有到美式餐廳現烤手作披薩，好吃又好玩。

基隆市政府「2021愛在基隆相遇時 x 旅情途中」規畫兩場次，即將在5月30日及6月6日登場，為確保活動品質每場次開放60位名額，自4月27日起至5月14日受理報名(第二場次延長受理至5月21日)，除採用線上報名方式之外，基隆各戶政事務所亦開設受理報名專櫃，觀迎市民洽詢，詳情請參閱活動專頁。