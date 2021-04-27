快訊

「空襲警報」暗示國稅局查緝 稅務員助小籠包名店洩密

科威特男居檢卻偷跑屏東鐵人三項 北市開罰30萬

愛在基隆相遇時已成功速配52對 脫單就在這次即日起報名

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
愛在基隆相遇時已成功速配52對，脫單就在這次即日起報名。圖／基隆市政府提供
愛在基隆相遇時已成功速配52對，脫單就在這次即日起報名。圖／基隆市政府提供

「愛在基隆相遇時」今年第五年舉辦，為鼓勵設籍或是工作於基隆的單身族群，能利用假日走出戶外參加交友聯誼活動，以擴展交友圈進而媒合理想的婚姻對象，基隆市政府今年規畫兩場次，每場次開放60位活動名額，男女各半，廣邀年滿25歲設籍基隆之單身族免費參加，自即日起開放受理報名。

市長林右昌今天表示，近年來持續推動基隆幸福產業鍊，打造甜蜜浪漫及幸福快樂的城市，未婚聯誼活動就是發展幸福產業的一環，過去累計辦理9場次，成功速配52對未婚男女，獲民眾好評，今年打破往年活動形式，規畫與知名網紅合作增加曝光度。

「旅情途中」主推質感聯誼旅遊，是一個結合旅遊和聯誼的交友平台，透過旅行的方式創造戀愛機會，看好基隆城市的觀光發展潛力，希望開發基隆的旅情聯誼，與市政府未婚聯誼活動共同合辦愛在基隆相遇時活動。

基隆慶安宮除贊助速配獎項外，大方允諾透過活動認識進而結婚的市民，只要分享結婚喜訊息予活動主辦單位，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

民政處長王榆森表示，為兼顧活動品質及全民防疫措施，活動名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，今年將由網紅團隊帶領邀請一起來慶安宮月老殿祈求好姻緣，還有到美式餐廳現烤手作披薩，好吃又好玩。

基隆市政府「2021愛在基隆相遇時 x 旅情途中」規畫兩場次，即將在5月30日及6月6日登場，為確保活動品質每場次開放60位名額，自4月27日起至5月14日受理報名(第二場次延長受理至5月21日)，除採用線上報名方式之外，基隆各戶政事務所亦開設受理報名專櫃，觀迎市民洽詢，詳情請參閱活動專頁

愛在基隆相遇時已成功速配52對，脫單就在這次即日起報名。圖／基隆市政府提供
愛在基隆相遇時已成功速配52對，脫單就在這次即日起報名。圖／基隆市政府提供

基隆 聯誼 網紅

延伸閱讀

爆水管害基隆富都新城社區200戶沒水用 立委要求改善

又是台灣網紅！旅居星國網紅安琪兒溫泉公園煮雞翅挨批

5度吸毒入獄家人偷偷搬家 就她一路相挺幫他找到工作

和平島阿拉寶灣淨灘 國際同濟會員清出可觀廢棄物

相關新聞

分享宜蘭橋新貌 限量抽精美遺構「文鎮」

「宜蘭橋」歷史悠久逾80年，縣政府斥資約5億改建，在今年初正式通車。為了紀念舊橋交通樞紐的歷史地位，現場保留橋墩和橋台遺...

暖暖停車位不足 林右昌：6年增7千多汽機車位再努力解決

針對今天有3議員要求市府改善停車空間不足問題，市長林右昌今天受訪時表示，基隆市從103年迄今已增加54處停車場，汽機車位...

爆水管害基隆富都新城社區200戶沒水用 立委要求改善

基隆市富都新城社區自來水內管昨天爆管，漏水200多戶無水可用，立委蔡適應辦公室今天會同相關單位前往會勘，要求比照幸福華城...

暖暖人停車痛苦指數狂飆 3議員聯合聲明要求市府提對策

基隆市議員林旻勳、連恩典、王醒之召開「停車痛苦指數狂飆何時止？」記者會，議員指出，暖暖很多民眾陳情停車困難，造成民怨，暖...

花蓮春季集團結婚 將在縱谷「應許之地」辦理

花蓮集團結婚今年邁入第27年，活動場地重回有縱谷「應許之地」之稱的理想大地飯店舉行。縣長徐榛蔚表示，今年有55對新人參加...

蘭嶼擬增設聽裝加油站 解決東邊居民加油不便

台東縣蘭嶼鄉只有1間加油站，但因設置在西邊的椰油部落，對於東邊部落村民加油不便，經爭取反映多年後，台灣中油公司擬增設1間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。