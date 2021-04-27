分享宜蘭橋新貌 限量抽精美遺構「文鎮」

「宜蘭橋」歷史悠久逾80年，縣政府斥資約5億改建，在今年初正式通車。為了紀念舊橋交通樞紐的歷史地位，現場保留橋墩和橋台遺構，並在新橋下展示、設立解說牌，待驗收完畢，即開放民眾使用。宜蘭縣長林姿妙今天前往視察揭牌表示，宜蘭橋是具歷史、文化和故事的一座橋，也特別將部分遺構琢磨成「文鎮」，限量100份提供民眾珍藏。

宜蘭縣史館館長廖英杰提到，宜蘭橋為宜蘭舊城聯外交通，更是往北要道；它不單是重要歷史建築，也見證日本時代的工程技術。1925年木造宜蘭橋，之後結構受損，改為鋼筋混凝土橋，並於1937年完工通車。第三代也就是2019年動工改建，在今年1月通車的鋼橋；經文化資產審議，以不影響防洪治水情況下，保留舊橋台和橋墩，並設置歷史解說牌。

宜蘭橋通車之後，縣府連同河濱公園設施一併改善，橋下空間不只橋台和橋墩，還變身成遮風避雨的廣場，現場也有座椅供民眾休憩。另外，露天停車空間共有63個汽車格及70個機車格。交通處副處長李欣立說，4月12日竣工待驗收，後續將由宜蘭市公所接管，對外開放使用。