台東波浪屋飛魚季特展 呈現達悟族人與海共生祭典

飛魚每年2月起隨著黑潮洄游到蘭嶼海域，代表達悟族人開始忙碌。台東TTstyle原創館（波浪屋）「群拼板舟工作室」規劃「飛魚季特展」，30日起呈現達悟族人與海共生的美麗祭典。

台東縣政府表示，TTstyle原創館（波浪屋）除作為原住民族文化創意產業重要基地外，也藉由各類活動傳遞原住民族文化精神。4月30日起至5月30日於館內與達悟族人創辦的「群拼板舟工作室」共同規劃「嗨～飛魚來了！Mivanwa no Tao飛魚季特展」，呈現達悟族的飛魚季文化。

台東縣政府表示，「飛魚季」是蘭嶼達悟族人最重要的盛事，展覽呈現達悟族人與海共生的祭典，透過拼板舟認識蘭嶼的海洋文化美學；達悟族吃魚如何分辨男人魚、女人魚及老人魚，以及順應熱帶海洋型氣候及海島生活發展出的藍白色樸實的傳統服飾。

另外也展出飛魚季期間的照片，拼板舟製作記錄影像，與現今少見的傳統拼板舟顏料及素材。

「群拼板舟工作室」負責人張馬群是來自蘭嶼的拼板舟造舟家族，選擇在波浪屋內開設工作室，就是希望能將達悟族的傳統文化讓更多的民眾認識。

展覽期間內，張馬群特別提供一艘別具意義的3人拼板舟於波浪屋1樓廣場展出，這艘拼板舟是由張馬群與兒子張世凱在Discovery頻道拍攝記錄下共同完成，代表傳承，同時藉由這艘拼板舟呼籲民眾重視海洋資源及環境保護的重要性。