暖暖停車位不足 林右昌：6年增7千多汽機車位再努力解決

針對今天有3議員要求市府改善停車空間不足問題，市長林右昌今天受訪時表示，基隆市從103年迄今已增加54處停車場，汽機車位增加7528位，其中汽車停車位增加4成、機車停車位更增加逾5成，市政府會在兼顧行人通行、人本環境的前提之下，再繼續努力解決市民停車需求。

林右昌指出，根據統計基隆市公有停車場的數量，從103年的43處，到110年3月的97處，總共增加了54處停車場，這些停車場都是市政府、地方區公所及民意代表協助、整合公有以及私人土地所闢建。

林右昌說，全市的公共停車位，從103年時的1萬6854個停車位，到110年3月增加為2萬4382位，其中包括汽車由1萬0306位成長至1萬4541位、成長41%，機車由6548位成長至9841位、成長50.2%，汽機車停車位總增加比例達44.66%；為了解決市民的停車問題，市府這幾年已經全力協助及處理，在不少地區也的確緩解了地方居民的停車需求。

不過，林市長也指出，有很多民眾在購買汽車時，並沒有自備停車格，當然就會產生外溢的壓力，市府雖然盡量在巷弄或路邊讓民眾能夠方便停車，或是規劃彈性時段等，但是基隆市的巷弄狹小，為了居民的安全、行人的通行等，有些地方其實並不適宜放寬。

林市長說，在行人通行、人本環境跟居民停車之間，必須要取得一個平衡點，這是市政府處裡停車政策時的重要目標，市府雖然希望盡量滿足民眾停車需求，但也必須去兼顧安全以及行人通行需要，必須多方面、全方位地進行考量。

林市長還說，針對議員們特別提到的暖暖街281巷違停開單事件，可能是因為周邊有許多大型社區，當地居民可能覺得會影響到交通，或者是影響到安全而去檢舉，警方當然必須依法處置。

對於地方議員或是民代提出來的建議，林右昌表示，市府相關單位都會虛心接納，進一步研擬，不過暖暖老街周邊地區公有土地極為有限，短期內很難找到可以新闢停車場公有土地，他也特別呼籲地方上如果有私人的土地願意闢建收費停車場，市政府一定會盡力來協助。