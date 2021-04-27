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爆水管害基隆富都新城社區200戶沒水用 立委要求改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供

基隆市富都新城社區自來水內管昨天爆管，漏水200多戶無水可用，立委蔡適應辦公室今天會同相關單位前往會勘，要求比照幸福華城「三方模式」，徹底改善自來水管線老舊問題。

基隆市中山區中和路200巷89號前自來水管昨天爆裂，造成富都新城社區200多戶無水可用，富都新城社區主委郭長立、中和里長蘇彩雪緊急向立法委員蔡適應陳情，今天蔡適應服務處副主任劉文得、市議員張秉鈞邀集，台灣自來水公司第一區管理處、基隆市政府工務處、基隆市中山區公所現場會勘。

富都新城社區是一處位在基隆市中和路200巷的40年老舊社區，該社區的自來水管線屬於社區的內管，台灣自來水公司送水僅到社區入口，富都新城社區主委郭長立表示，社區內的自來水管線在私人地道路上，但是社區裡的私人地道路是非封閉型道路，目前還有市公車303路線行駛，社區內都是老人和小孩，沒有水對生活影響太大。

中和里長蘇彩雪則表示，富都的民生用水問題，雖然是自來水的內管，希望各單位都能多幫忙，之前都是富都社區的居民自行收費來修復，希望比照幸福華城模式，蔡適應多多幫忙向自來水公司和基隆市政府溝通，未來才能一勞永逸。

市議員張秉鈞說，富都新城的漏水已經持續2個多月了，這幾天的漏水加大，道路的路基已經有掏空；另外，去年富都新城社區已經成立管理委員會，今年會向水利署、自來水公司爭取「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」。

經過現場勘查後，劉文得表示，目前研判掏空的相當嚴重，已請社區管理委員會和自來水公司接洽廠商，下午進場施工來修復管線；另外，關於非封閉型社區的道路刨鋪、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，蔡適應服務處都持續和台灣自來水公司、基隆市政府密切聯繫中，會全力協助富都新城社區居民，改善40年的高地供水問題。

基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供
基隆富都新城社區漏水200戶無水可用，立委要求徹底改善。圖／立委蔡適應辦公室提供

基隆 蔡適應 漏水

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