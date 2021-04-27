壯圍過嶺國小公益畢旅 9學生熱情送暖
還記得您的畢業旅行去哪裡嗎？宜蘭縣壯圍鄉過嶺國小9名畢業生，昨天出發為期三天兩夜公益之旅。他們探訪花蓮縣新城鄉的聲遠老人之家、台東縣太麻里鄉的金崙友善工坊，透過送上物資和溫暖陪伴，讓這趟旅程意義非凡。
過嶺國小歷年首次畢旅結合公益，畢業班導師林欣筠表示，自己是宜蘭縣公益團體福氣家族成員之一，曾經也帶學生參與寒冬送暖活動。這回師生討論後，決定與福氣家族合作，來場不一樣的畢業旅行。
只是要出發，旅費可是最重要問題。學生們不募款，以義賣福袋賺旅費，支付交通和住宿費。林欣筠希望藉此讓孩子體會，當別人釋出善意，自己也能將正能量回饋。9名畢業生利用近兩個月課餘時間，以社區廟宇文化為設計發想，手工縫製共50組福袋，開放預購即銷售完畢。
宜蘭縣福氣家族公益協會執行長黃賜福說，兩個地點是去年8月份公益之旅拜會團體，這次由小朋友進行後續關懷，不只與長輩互動，也轉交物資分送，例如洗衣精、洗髮精、麵條食品等。
第一天來到聲遠老人之家，學生們熱情和阿公、阿嬤聊天、搥背和推輪椅等親切互動，讓他們收穫滿滿。有人分享提到，和長輩聊天可以更認識其過往故事，也有人學習到推輪椅的小細節。今天拜訪金崙友善工坊，每個人大秀熱舞，展現青春活力；下午則到台東縣賓茂國小參訪，更多了解排灣族文化。行程豐富多元，小朋友們都很興奮，也為畢業留下深刻回憶。
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