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暖暖人停車痛苦指數狂飆 3議員聯合聲明要求市府提對策

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖人停車痛苦指數狂飆，3議員聯合聲明要求市府提對策。記者游明煌／翻攝
暖暖人停車痛苦指數狂飆，3議員聯合聲明要求市府提對策。記者游明煌／翻攝

基隆市議員林旻勳、連恩典、王醒之召開「停車痛苦指數狂飆何時止？」記者會，議員指出，暖暖很多民眾陳情停車困難，造成民怨，暖暖街281巷1天就被開出65張違停。認為市長林右昌任期已是最後一任，隨時會高升中央部會，市政府應同步考量都市規畫、公共運輸、區域交通接駁、消防安全等因素跨局處研議提出「三年停車問題改善計畫」，提出明確的改善時間表以回應民怨。

議員林旻勳表示，暖暖區長期停車空間不足，尤其暖暖街中心更為嚴重，區公所、戶政事務所、衛生所等公家單位周邊甚至連臨時停車位都沒有，且早期建物無規畫配設停車位，巷弄內停車問題越發嚴重，近來更已發展成為鄰里間的對立，民怨沸騰甚至民眾與警察之間衝突情緒升高。

他說，希望市政府能夠針對暖暖區停車空間不足的問題提出短中長期的方案，並研議是否有機會依照道路「道路交通管理處罰條例」，選定暖暖區特定路段試行，先行解決迫在眉睫的停車問題。

議員連恩典建議，針對停車規劃市政府應該要因地制宜，現有巷道如果是消防巷道，基於安全考量絕對不能停車，但是若沒有影響消防的救援，應該就要開放單邊停車；應該也要同時參考其他的縣市經驗，而且在暖暖沒有公共空間停車場，因法規執意要畫紅線，不但讓民眾不方便、警察疲於奔命。建議市府訂定基隆市停車管理自治條例來解決才是根本方法。

議員王醒之則指出，市府年年拼命劃設車格，但民眾感受度不高。這個命題早已不是數字對應的問題，私人運具汽機車持續增加，只是增設的停車格位不可能追上，必須同步強化公共運輸。

王醒之說，之前曾經提出各種具體方案請市政府研議，諸如在消防、交通安全的前提下比照新北市特定路段開放紅線夜間停車、延長黃線夜間停車時段、提高公共運輸使用率等，但都未獲明確回應。建議市政府應展現決心，長期考量規劃設立「基隆市停車管理基金」，才能專款專用，逐步改善停車環境與交通秩序。

3位議員共同呼籲，林右昌任期已是最後一任，也可能隨時會高升中央部會，市政府應同步考量都市規劃、公共運輸、區域交通接駁、消防安全等因素跨局處研議提出「三年停車問題改善計畫」，除了檢討現況、參考其他縣市做法外，更應提出明確的改善時間表以回應民怨。

暖暖人停車痛苦指數狂飆，3議員聯合聲明要求市府提對策。記者游明煌／翻攝
暖暖人停車痛苦指數狂飆，3議員聯合聲明要求市府提對策。記者游明煌／翻攝

公共運輸 基隆

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