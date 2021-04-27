花蓮春季集團結婚 將在縱谷「應許之地」辦理

花蓮集團結婚今年邁入第27年，活動場地重回有縱谷「應許之地」之稱的理想大地飯店舉行。縣長徐榛蔚表示，今年有55對新人參加春季集團結婚，祝福新人們準備好愛的存摺，存進去就不要領出來。

110年花蓮縣春季集團結婚訂於5月16日、5月17日辦理，今天在理想大地飯店舉行記者會。邀請參與春季集團結婚的兩對新人作為代表，各以中式和西式婚紗，分別搭乘理想大地的高爾夫球車、浪漫遊艇進入記者會場，並走向證婚台，由縣長徐榛蔚為兩對新人祝福。

縣府指出，有新人另一半不是花蓮人，共結連理後，不少新人決定定居花蓮，其中一對新人浩哲和于瑄交往3年，女方是台中人，因工作在花蓮獨自租屋，兩人選擇在交往3周年時結婚，未來定居花蓮彼此陪伴，一起走向幸福。

每對新人除了享有婚禮儀式、晚宴、半日遊行程，花蓮縣政府也都會致贈每一對新人50吋電視成家禮，並提供婚紗優惠、16項在地伴手禮、專業婚禮攝影、婚禮影像紀錄等，為每一對新人留下幸福的足跡，也期盼透過在地伴手禮的贈與，讓每一位「新花蓮人」能更進一步認識花蓮的美食與文化，帶動更多花蓮觀光發展的利基。