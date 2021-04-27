花蓮海洋月光賞星船 看罕見血月映照成緋紅大海

花蓮縣政府推「流星花蓮-山海星光」活動，與賞鯨業者合作舉辦「海洋月光賞星船」，尤其5月26日的活動還能看到罕見的「血月」，體驗大海上的緋紅月光海與寂靜繁星。

花蓮有臨海地理環境，近年來海洋休閒活動蓬勃發展，而花蓮在地的娛樂漁船能讓一般遊客輕鬆到海上飽覽風光；有賞鯨業者與天文解說老師合作「月光航班」、「星光航班」大受好評，成為花蓮觀光的新亮點。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮賞鯨業是全台翹楚，縣府為了在7、8月旺季之外，於海況亦佳的春秋兩季協助業者多角化經營，舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動，其中與賞鯨業者合作舉辦「海洋月光賞星船」，上半年開設5月26日「月光海船班」和6月5日「星光船班」，希望為海洋休閒產業注入活水。

而5月26日的活動更能看到難得一見的「月全食」（俗稱血月），是喜愛天文的民眾不可錯過的自然景象。將於5月4日上午10時於活動官網（https://www.starseahualien.tw/）開放報名。

張志翔指出，縣府推出「流星花蓮-山海星光」天文旅遊四季6大系列活動，包括「銀河‧螢河」賞星賞螢活動、「海之星‧星之海」賞星食魚體驗、「海洋月光賞星船」、「星光疊石音樂會」、「銀河穀稻饗宴」、「天文大師教你拍」星空攝影課程等，更開設天文解說培訓課程及認證考核，歡迎有興趣民眾上官網查詢。