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蘭嶼擬增設聽裝加油站 解決東邊居民加油不便

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中油公司昨天在台東蘭嶼鄉東清部落開說明會，邀請東清部落村民出席，擬在部落附近一塊閒置土地來設置簡易聽裝加油站。圖／讀者提供
中油公司昨天在台東蘭嶼鄉東清部落開說明會，邀請東清部落村民出席，擬在部落附近一塊閒置土地來設置簡易聽裝加油站。圖／讀者提供

台東縣蘭嶼鄉只有1間加油站，但因設置在西邊的椰油部落，對於東邊部落村民加油不便，經爭取反映多年後，台灣中油公司擬增設1間簡易型聽裝加油站，服務東邊村民。

中油公司東區營業處表示，目前簡易聽裝站暫定設置地點在東清部落附近一處閒置土地，相關計畫會先上呈評估核定後，再來進行後續的設置，最快年底前會有結果。

蘭嶼鄉全長12.7公里的環島公路只有1間加油站，且設在西邊的椰油部落，對於東邊包括朗島、野銀及東清部落村民，加油非常不便，最長要花10公里的路程，因而提出增設加油站的構想。

中油公司昨天開說明會，邀請東清部落村民出席，會中反應意見相當熱絡，並提出3處設置地點舉行投票，村民以23票選擇部落附近一塊閒置土地來設置簡易聽裝加油站。

東清社區發展協會理事長施東勇說，聽裝加油站的設置給部落很大的方便，但安全很重要，所以才會邀集居民踴躍出席，討論適合的地點設置，未來，居民加油不必舟車勞頓。

另有居民說，要去加油時，最擔心中途沒油熄火，光一路牽著機車到加油站，就累死了，有聽裝站不僅只有自己部落受惠，鄰近部落也方便，聽裝站設置後還能提供就業機會。

台東縣蘭嶼鄉只有1間加油站，但因設置在西邊的椰油部落，對於東邊部落村民加油不便。本報資料照片
台東縣蘭嶼鄉只有1間加油站，但因設置在西邊的椰油部落，對於東邊部落村民加油不便。本報資料照片

加油站 中油 蘭嶼

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