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溫馨5月到三星公所粉絲團按讚分享 有機會抽好禮
宜蘭三星鄉公所舉辦「溫星五月‧吃喝玩樂住遊三星」抽獎，即日起加入三星鄉公所粉絲團按讚，留言tag3名好友並分享活動貼文，就有機會得到民宿住宿券、安農溪泛舟券、窯烤Pizza、蔥油餅兌換券、蔥肉鬆蛋糕捲兌換券及卜肉折價卷，共879個獎。
鄉長李志鏞表示，五月溫馨母親節是值得慶賀的月份，也是三星鄉安農溪泛舟季的開始，往年公所與鄉內泛舟業者合作提供免費名額，體驗安農溪泛舟活動皆大獲好評，詢問民眾絡繹不絕，今年公所特別加碼，除了與泛舟業者再度攜手合作外，還提供高人氣特色美食及民宿等多項好禮讓民眾抽獎，歡迎大家來三星做客，免費吃喝玩樂住三星。
即日起至5月9日下午5點，邀請民眾加入三星鄉公所粉絲團按讚，並至活動貼文留言tag3名好友，公開分享活動貼文，鄉公所免費提供240張泛舟體驗券、100張窯烤Pizza、100張咖啡及100張蔥油餅兌換券、250張蔥肉鬆蛋糕捲兌換券、80張卜肉150元折價券、9張民宿住宿券等贈品進行抽獎。
5月10日早上10點在鄉公所公開抽獎，中獎者兌換日期至5月31日，得獎名單公布於臉書粉絲團。
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