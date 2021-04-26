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自來水管破裂路面出湧泉 水管屢修屢破地基恐被淘空

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山區中和路富基新城社區道路自來水管多次破裂，路面已明顯毀損，住戶擔心路基遲早被淘空。圖／基隆市議員張秉鈞提供
基隆市中山區中和路富基新城社區道路自來水管多次破裂，路面已明顯毀損，住戶擔心路基遲早被淘空。圖／基隆市議員張秉鈞提供

基隆市中山區中和路富基新城社區道路下方自來水管破裂，近2個月來剛修好一處，又有其他位置漏水，路面已明顯毀損，住戶擔心路基遲早被淘空。昨天又有水管破裂，自來水如湧泉流出路面，社區緊急關閉水源，導致約200戶停水，生活不便。

立委蔡適應服務處今天表示，已協調自來公司明天到中和路200巷漏水點現場勘查，由於破裂的自來水管屬社區擁有，水公司將提供廠商供社區聯絡自費搶修；如有需要也會協調派水車送水。

基隆中和路因自來水管老舊，加上高地加壓供水，常發生水管破裂意外。水利署提供高地供水方案，補助高地社區改善水管。富都新城社區管委會已停止運作一段時間，住戶近期重新組織，以利爭取高地供水補助經費。

基隆市議員張秉鈞說，中和路200巷富都新城社區道路發生多次自來水漏水事件，漏水量有時大，有時小。社區找廠商搶修，解決一處漏水點，過不久可能又有其他地點漏水，希望政府單位能提供必要協助，商討出可行方案，讓社區民眾早日回歸正常生活。

基隆市中山區中和路富基新城社區道路自來水管破裂，自來水如湧泉冒出路面。社區緊急關閉水源，導致約200戶停水，生活不便。圖／基隆市議員張秉鈞提供
基隆市中山區中和路富基新城社區道路自來水管破裂，自來水如湧泉冒出路面。社區緊急關閉水源，導致約200戶停水，生活不便。圖／基隆市議員張秉鈞提供

漏水 高地 基隆

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