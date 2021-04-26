自來水管破裂路面出湧泉 水管屢修屢破地基恐被淘空

基隆市中山區中和路富基新城社區道路下方自來水管破裂，近2個月來剛修好一處，又有其他位置漏水，路面已明顯毀損，住戶擔心路基遲早被淘空。昨天又有水管破裂，自來水如湧泉流出路面，社區緊急關閉水源，導致約200戶停水，生活不便。

立委蔡適應服務處今天表示，已協調自來公司明天到中和路200巷漏水點現場勘查，由於破裂的自來水管屬社區擁有，水公司將提供廠商供社區聯絡自費搶修；如有需要也會協調派水車送水。

基隆中和路因自來水管老舊，加上高地加壓供水，常發生水管破裂意外。水利署提供高地供水方案，補助高地社區改善水管。富都新城社區管委會已停止運作一段時間，住戶近期重新組織，以利爭取高地供水補助經費。