5度吸毒入獄家人偷偷搬家 就她一路相挺幫他找到工作

領有中度身心障礙手冊的阿良（化名）因吸毒入獄，出獄後因投靠損友又染毒被捕。基隆就業中心就業服務員莊穎寧入監宣導時，得知阿良處境，在1年前阿良出獄時，安排他住進中途之家才擺脫損友，並成功媒合工作展開新人生。

年約40歲的阿良領有中度身心障礙手冊，每月有社會福利補助款入帳。阿良每次出獄，雖想擺脫毒癮重新做人，但損友覬覦他的補助款，都會從旁引誘他再次吸毒。

基隆就業中心入監宣導就業輔導，莊穎寧得知阿良沾染毒癮，並因智能缺損長期遭損友掌控困境。阿良還說，家人因不願再與他同住，趁他入獄時搬離基隆，出獄後無家可歸，只能再投靠損友。

莊穎寧勸阿良別灰心喪志，要阿良出獄後到就業中心，她會設法協助。阿良出獄前，莊穎寧就與市府社工聯繫，事先安排中途之家床位。阿良出獄當日，帶著家當到基隆就業中心，由莊安排入住中途之家。

中途之家提供免費食宿及團體戒癮課程，並有職業訓練課程。基隆就業中心嘗試為阿良媒合工作，但因他不擅言詞溝通，反應較慢，多次遭拒絕。

莊穎寧不死心，設法尋找對藥癮更生人友善的雇主，終於找到一個外縣市的工作。雇主專程開車到基隆接阿良到宿舍後，鼓勵阿良戒煙、酒及檳榔，目前工作穩定，也有了積蓄。

基隆就業中心主任盛慧中表示，協助更生受保護人及藥癮者就業，有助重返家庭與社會，減少社會問題產生。

基隆就業中心有2名人力投入藥癮者就業服務，開發友善廠商爭取工作機會，並採一案到底方式，促進藥癮者了解就業市場，釐清就業方向，強化就業準備，去年共協助146名藥癮者穩定就業。相關資訊詳電基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020。