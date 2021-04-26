和平島假日停車一位難求 交通部長也曾因塞車掉頭離去

立法院交通委員會今天安排基隆和平島考察行程，和平島公園交通問題成焦點。交通部長王國材說，曾好幾次到和平島因停車場已滿，無奈掉頭離去，指示北觀處2個月內提出改善方案，不要每個人都開車進來，最後擠成一團，讓人覺得有點「敗興」。

和平島公園5年前納入北海岸及觀音山國家風景區，立院交委會召集委員邱臣遠、基隆市立委蔡適應今天上午到和平島公園考察，北觀處長陳美秀簡報近5年完成的據點工程建設及通用設計（無障礙）內容，今年委由基隆市政府代辦和平營區圍牆退縮及人行道廣場新建工程。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，營區圍牆退縮工程預計下月動工，希望8月響完工，改善園區大門口交通。

和平島公園交通難以改善，邱臣遠建議將和平島打造成低碳的環保示範景點，把八尺門停車場、碧砂漁港停車場當成中繼站，並引進電動車遊園車概念，鼓勵民眾以電動車或步行體驗和平島風光與文化，帶動地方商機，並解決和平島、正濱彩色屋停車問題。

蔡適應說，和平島公園小車停車格比較多，大車停車格比較少，北觀處可考慮在園區外增設停車場，假日時小車全停在園區外，搭乘接駁車入園，或採高乘載管制，車內3人以上才能駛入園區停車場，給大車多些停車空間。

和平島公園營運業者希望藉由毗鄰的台船基隆廠區，打通大車進出園區動脈。蔡適應認為，台船基隆廠內道路有點複雜，讓遊覽車全開進來，有走錯路和涉及潛艦國造機密問題，如果能有引導人員上車隨行，台船答應的機率會比較高。

蔡適應建議北觀處把基隆外木山、和平島海域，也納入國家風景區範圍，也可考慮把基隆嶼也納入，就像龜山島納入東北角風管處管轄範圍一樣。