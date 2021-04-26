驚！小朋友遭恙蟲叮咬發高燒 花蓮市消毒公園

花蓮市日前發生一名小朋友遭恙蟲叮咬高燒不退，由於小朋友曾至中琉公園玩，花蓮市公所今天請委外廠商消毒公園。清潔隊長吳慶展表示，市公所正加強小黑蚊防治工作，使用的藥劑除蟲菊精對於恙蟲也有防治的效果，建議民眾若到郊區野外，應穿長袖衣褲和塗抹驅蟲劑，避免被恙蟲叮咬。

吳慶展說，日前有一名幼兒園小朋友發燒，原本以為只是感冒，但門診治療吃藥一直未改善，最後還高燒不退，家長趕緊帶孩子到醫院掛急診，經醫院收治住院後，發現小朋友身上有疑似遭到蚊蟲叮咬的痕跡，確診感染恙蟲病。由於小朋友經常到中琉公園遊玩，因此研判恙蟲有可能匿身在公園的草叢裡。

花蓮市公所指出，恙蟲喜歡停留在雜草尖端，像是在荒野、草地、山谷、溪邊或田園的草叢裡，因此行走在雜草叢裡遭到恙蟲叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。恙蟲、蚊蠅、小黑蚊、蟑螂等害蟲都是屬於節肢動物，而這次防治小黑蚊所使用的藥劑為除蟲菊精及有機磷劑，除蟲菊精用於空間噴灑，有極佳的成蟲除蟲效果，有機磷劑則用於殘效噴灑，對幼蟲防治具有奇效。