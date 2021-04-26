花蓮8大區域禁用除草劑 違法最高罰10萬元
除草劑為日常生活中常見農藥，但許多民眾於非農地區域使用除草劑，不僅違法也危害環境。為避免民眾經常出入的場所被噴灑除草劑，影響環境生態及人體健康，花蓮縣政府特制定「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」，規定勿於8大區域使用除草劑，違法者將處以新台幣1萬5000元以上至10萬元以下罰鍰。
前年花蓮市大本運動公園、忠烈祠、文創園區周邊等，發生大規模使用除草劑事件，縣議員楊華美在議會提案爭取訂定自治條例規範。環保局制定「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」，是繼宜蘭、台北、高雄後，全國第4個對除草劑使用做出限制的縣市政府。
「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」明文規定，花蓮縣內公園、學校、社區公共領域、醫院、道路綠地、公墓園、經人為規畫溪畔、坡地等特定區域或其他基於公共利益考量特定區域的環境雜草管理清除，皆禁止使用除草劑。除此之外，條例中也明定農藥販賣業者販售除草劑應遵守事項，包含除草劑購買者資格確認、購買者資料登記等相關事項。
花蓮縣環保局呼籲，民眾應遵守法規，切勿在上述八大區域使用除草劑，同時防止除草劑濫賣，請各土地管理人、所有權人以及使用人，善盡土地管理職責，除了避免使用除草劑外，建議可於禁止使用區域設立告示牌或張貼相關說明提醒。同時，期望大眾能經由持續性的管理策略進行雜草管理，減少對於除草劑的使用及依賴，共同為環境盡一份心力。
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