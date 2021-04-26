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元健天籟列車來了 元健大和免費捐助宜蘭500個助聽器

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
元健天籟列車來了！元健大和公司免費捐助宜蘭鄉親500個助聽器。記者戴永華/攝影
元健天籟列車來了！元健大和公司免費捐助宜蘭鄉親500個助聽器。記者戴永華/攝影

元健助聽器創辦人暨執行長吳志賢回饋鄉親，繼二年前在宜蘭啟動元健天籟列車，免費贈送聽障者助聽器，今年又再度回到宜蘭。5月起提供500個名額，民眾聽測後雙耳聽損達60-90分貝，即可獲贈一具助聽器。

經濟部擴大投資「中小企業加速投資行動方案」20億元，日前公布審查通過7家企業中，就有元健大和公司，是宜蘭縣第一家獲准通過的公司。元健大和主要銷售產品為聽力輔具及相關清潔週邊商品，其中又以數位雲端助聽器為大宗，如今更成功開發新品，通過Apple MFi認證，具備應用於iPhone之功能，為此計劃擴大投入逾1億元。

元健助聽器創辦人暨執行長吳志賢出生宜蘭，他因家族成員有先天性的聽損兒，深深了解助聽器帶給台灣家庭的經濟壓力，近年來投入研各式助聽器研發行銷日、韓各國，更獲得國家發明創新獎肯定。二年前在宜蘭市開啟元健天籟列車第一站後，就巡迴各縣市免費捐助聽器。

宜蘭已做過兩次捐贈耳寶助聽器，共400多人受惠，今天宣布開啟第三次天籟列車，提供500個補助名額。吳志賢說，受贈者戶籍須為宜蘭，聽測後雙耳聽損達60-90分貝，必前預約檢查專線(03)9563900。

該公司除了現有的羅東門市及位於宜蘭美術館的「聽見咖啡」，最近宜蘭市耳鼻喉科徐英忠醫師也協助推動天天籟活動，提供診所做為服務據點之一，為打造「聽力0障礙」的宜蘭盡心力。

宜蘭「元健天籟列車」自5月起至年底，檢查地點元健宜蘭縣羅東鎮中正南路125號門市，宜蘭市徐英忠耳鼻喉科診所，受贈對象弱勢族群聽障者優先。

元健天籟列車來了！元健大和公司免費捐助宜蘭鄉親500個助聽器。圖/市公所提供
元健天籟列車來了！元健大和公司免費捐助宜蘭鄉親500個助聽器。圖/市公所提供

羅東

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