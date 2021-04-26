聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年最後一場免費環境教育課程 5月3日報名
台東縣環保局推出環境教育課程，免費供民眾參與，今年最後一場6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限額40名，5月3日上午9點起開放線上報名，網址https://reurl.cc/WE7kKL/。
台東縣府整合自然景點、文化資產等資源，推廣友善環境綠色旅遊，同時融入環境教育概念，今年共辦7場，先前已舉辦6場，大受民眾歡迎，最後一場造訪鸞山森林文化博物館，一般半日遊400元、全日遊600元，參與課程一律免費。
縣府表示，2014年起推廣環境教育課程以來，希望讓民眾更了解台東的在地資源與文化，從體驗課程中學習如何愛護環境，這次探訪鸞山森林文化博物館，將跟隨布農族人的腳步，探訪原始自然奇景，了解部落的山林智慧。
環保局表示，課程中將走訪鸞山森林文化博物館會走路的樹家族、品嘗就地取材的森林野菜料理、傳統打麻糬、種樹等體驗，詳請可洽專線（089）231739；台東縣環境教育資訊網：http://www.taitung.url.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言