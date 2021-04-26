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今年最後一場免費環境教育課程 5月3日報名

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供

台東縣環保局推出環境教育課程，免費供民眾參與，今年最後一場6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限額40名，5月3日上午9點起開放線上報名，網址https://reurl.cc/WE7kKL/。

台東縣府整合自然景點、文化資產等資源，推廣友善環境綠色旅遊，同時融入環境教育概念，今年共辦7場，先前已舉辦6場，大受民眾歡迎，最後一場造訪鸞山森林文化博物館，一般半日遊400元、全日遊600元，參與課程一律免費。

縣府表示，2014年起推廣環境教育課程以來，希望讓民眾更了解台東的在地資源與文化，從體驗課程中學習如何愛護環境，這次探訪鸞山森林文化博物館，將跟隨布農族人的腳步，探訪原始自然奇景，了解部落的山林智慧。

環保局表示，課程中將走訪鸞山森林文化博物館會走路的樹家族、品嘗就地取材的森林野菜料理、傳統打麻糬、種樹等體驗，詳請可洽專線（089）231739；台東縣環境教育資訊網：http://www.taitung.url.tw/。

台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局環境教育課程免費報名，6月20日將探訪鸞山森林文化博物館，限40名。圖／台東縣環保局提供

台東 博物館 布農族人

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