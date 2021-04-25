花蓮卓溪布農族射耳祭 25槍聲緬懷先人

射耳祭是布農族最盛大的祭典，花蓮卓溪鄉公所昨天舉辦射耳祭暨大分事件周年紀念會，選在卓溪國小運動場舉行，由布農族人傳唱歌謠及祭儀傳承文化，並由25位獵人鳴槍，紀念大分事件托西佑案中殉難的23位族人，以及對布農族文化貢獻良多的已故林淵源及陳宗正，感謝先人的付出。

傳統的布農族射耳祭，是中成年男性族人在祭典前上山打獵，把獵物耳朵割下掛在祭場木架或樹枝上，讓部落青年輪流用弓箭射。而未成年的孩童則由父執輩教導學習射擊，傳承狩獵技巧，希望他們成為優秀的獵人。

在今年大分事件周年紀念會上，有25名布農族人發出25聲鳴槍，前23槍紀念大分事件托西佑慘案中，殉難的23位族人，悼念祖先捍衛家園的英勇事蹟；第24槍緬懷已故的林淵源，在玉山國家公園服務25年，曾協助多名學者的人文、生態研究，其中台灣黑熊野外調查研究貢獻良多。第25槍是紀念離世的陳宗正，曾參與花蓮文化局「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，用心重建及修復佳心舊社石板屋地景，卻身體不適辭世。

活動中各村族人展現布農族歌謠與傳統祭儀，下午的傳統技能競賽有背籃負重、鋸木比賽，今年還加入打陀螺項目，回憶昔日農閒時期的休閒活動。