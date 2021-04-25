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影／警、義消驗收戰技 火災搶救7項連續動作全靠硬功夫

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽，圖為火災搶救7項連續動作重物搬移項目。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽，圖為火災搶救7項連續動作重物搬移項目。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽、義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，選拔參加全國大賽選手。基隆市長林右昌說，今年計畫再汰換雲梯車、救助器材車、幫浦消防車各1輛，採購義消工作服裝950套，並加強救災、救護、防火宣導，希望能做好全市防、救災工作。

消防局今天在中山高中舉辦警消競賽及驗收義消訓練成果，競賽及驗收項目包括火災搶救7項連續動作、全副武裝大隊接力、基本繩結、著裝競賽、負重救生及小幫浦射水，並從中遴選參加10月2日在新竹市舉行的全國消防及義消競技大賽選手。

火災搶救7項連續動作分別為搬運救災泡沫桶、拖拉水帶、拖帶假人、拖拉進水管、橫坑救助、強制破壞及重物搬移，參賽者要在4分鐘內完成所有動作。

林右昌表示，消防設備提升，消防人員執勤才無後顧之憂。基隆消防車需汰換比率僅4.88%，全國各縣市中最低。今年計畫再汰換雲梯車、救助器材車、幫浦消防車各1輛，另編列400多萬元汰換器材，並採購義消工作服裝950套，以利做好全市防救災工作。

台鐵太魯閣號月初發生嚴重事故，基隆市21名義消跟消防特搜隊員前往支援，在嚴重變形的第7、8節車廂，確認所有受困者獲得救援，尋獲所有罹難者，完成任務。林右昌今天除表揚成績優異團隊及個人，也對前往花蓮支援的特搜隊員芙勇表現表達肯定與敬意。

林右昌說，基隆市義消是支有組織、有紀律、訓練有素的隊伍，期許經由紮實的訓練，在全國賽獲得最好的成績。基隆市義消績效評比，一直獲中央肯定，希望大家傳承優良的傳統，讓市民生命財產安全更有保障。

基隆市義勇消防防總隊長林耀宗為了鼓舞義消士氣，表示若在全國競賽中獲獎，他提供獎金10萬元。林右昌聞言附和，並說只要在6大項競賽獲得全國前5名成績，市府再加碼10萬元，希望大家全力爭取佳績。

基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽，圖為火災搶救7項連續動作拖帶假人項目。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽，圖為火災搶救7項連續動作拖帶假人項目。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽、義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，選拔參加全國競賽選手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽、義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，選拔參加全國競賽選手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽、義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，基隆市長林右昌校閱參賽隊伍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局今天舉辦消防人員競賽、義消校閱暨常年訓練成果驗收活動，基隆市長林右昌校閱參賽隊伍。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌 消防員

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