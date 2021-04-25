快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

水霧鬧鐘讓人瞬間清醒不賴床 國中生奪發明展銀牌獎

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
銘傳國中學生發明「水霧鬧鐘」，在今年世界青少年發明展台灣選拔賽獲得銀牌獎。圖／基隆市教育處提供
銘傳國中學生發明「水霧鬧鐘」，在今年世界青少年發明展台灣選拔賽獲得銀牌獎。圖／基隆市教育處提供

基隆市銘傳國中有15位同學參加今年世界青少年發明展台灣選拔賽，獲得2銀、1銅和1座特別獎佳績。銀牌作品「水霧鬧鐘」，點子來自學生上課昏昏沉沉時，老師建議用冷水洗臉，於是把鬧鐘結合超音波霧化機，在按鬧鐘時同步啟動霧化機噴灑水霧，讓人快速清醒。

世界青少年發明展（International Exhibition for Young Inventor, IEYI）台灣選拔賽今年是第17屆，將選出國小、國中、高中職學生加入國家代表隊，赴主辦國參加世界青少年發明展，成為我國鼓勵學生從事創意發展及國際創造發明文化交流重要活動。

銘傳國中學生翁聖紘、廖宇祥說，上課時當有學生昏昏沉沉時，老師會建議用冷水洗臉幫助清醒。2人於是想到把「超音波霧化機」與「鬧鐘」結合，做出水霧鬧鐘，希望痛苦掙扎的起床族被鬧鐘叫醒時，還有冷冽水霧刺激，快速清醒。

銘傳國中另一個銀牌「可調節溫度的耳機」，作者是喜愛國樂匡淇銘。她說，常利用全罩式耳機聽音樂，久戴會覺得悶熱。曾經嘗試加掛小風扇及水冷式降溫，效果不理想。在指導老師李健次建議下，修正導熱銅線、電熱絲線及致冷晶片，再與全罩式身機結合，做出能讓使用者有冰涼與溫暖選項的耳機。

基隆市政府教育處表示，銘傳國中積極申請中央及市府相關計畫及資源，讓學生有機會接受發明家指導，學習創意發明技能。學生利用所學及生活創意發想，經由老師從旁引導與協助，研發對社會與生活有正向意義的作品，除獲比賽肯定，也展現出基隆學子無限的想像力。

銘傳國中學生發明「可調節溫度的耳機」，在今年世界青少年發明展台灣選拔賽獲得銀牌獎。圖／基隆市教育處提供
銘傳國中學生發明「可調節溫度的耳機」，在今年世界青少年發明展台灣選拔賽獲得銀牌獎。圖／基隆市教育處提供
基隆市銘傳國中有15位同學參加今年世界青少年發明展台灣選拔賽，獲得2銀、1銅和1座特別獎佳績。圖／基隆市教育處提供
基隆市銘傳國中有15位同學參加今年世界青少年發明展台灣選拔賽，獲得2銀、1銅和1座特別獎佳績。圖／基隆市教育處提供

發明展

相關新聞

太強啦！童抄課文連QRcode也不放過 網笑：新技能解鎖

小朋友常常做出大人意想不到的舉動，近日有女網友就分享姪子抄課文，竟然連QRcode也一起畫進去，可愛舉動讓她、男童阿公笑翻，不過小朋友的媽媽可就笑不出來。

自己做的食物敢吃嗎？ 嘉縣小學生體驗食安珍惜食物

禎祥教育基金會與中華點亮生命教育協會，今天帶領嘉義縣松梅、布新國小學生，參加「跟著食物去旅行」活動，孩子們先到鰲鼓農場，...

水霧鬧鐘讓人瞬間清醒不賴床 國中生奪發明展銀牌獎

基隆市銘傳國中有15位同學參加今年世界青少年發明展台灣選拔賽，獲得2銀、1銅和1座特別獎佳績。銀牌作品「水霧鬧鐘」，點子...

清大110年校慶 副總統賴清德、竹縣長楊文科獲邀參加

國立清華大學今慶祝創校110周年暨在台建校65周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜...

嘉市科學168遇瓶頸？ 黃敏惠曝「求學生來結果在睡覺」

嘉義市政府替學童在每年暑假舉辦「科學168」教育博覽會，市長黃敏惠今天到北興國中參與創客的座談會，有感而發指該活動遇到瓶...

鄭弘儀是嘉義蘭潭國中校友 今捐50萬獎學金助弱勢學子

嘉義市今日有多所學校同步舉行校慶，包含吳鳳幼兒園74周年校慶、蘭潭國中59周年校慶、嘉義女中99周年校慶等，各校均安排豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。