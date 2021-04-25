水霧鬧鐘讓人瞬間清醒不賴床 國中生奪發明展銀牌獎

基隆市銘傳國中有15位同學參加今年世界青少年發明展台灣選拔賽，獲得2銀、1銅和1座特別獎佳績。銀牌作品「水霧鬧鐘」，點子來自學生上課昏昏沉沉時，老師建議用冷水洗臉，於是把鬧鐘結合超音波霧化機，在按鬧鐘時同步啟動霧化機噴灑水霧，讓人快速清醒。

世界青少年發明展（International Exhibition for Young Inventor, IEYI）台灣選拔賽今年是第17屆，將選出國小、國中、高中職學生加入國家代表隊，赴主辦國參加世界青少年發明展，成為我國鼓勵學生從事創意發展及國際創造發明文化交流重要活動。

銘傳國中學生翁聖紘、廖宇祥說，上課時當有學生昏昏沉沉時，老師會建議用冷水洗臉幫助清醒。2人於是想到把「超音波霧化機」與「鬧鐘」結合，做出水霧鬧鐘，希望痛苦掙扎的起床族被鬧鐘叫醒時，還有冷冽水霧刺激，快速清醒。

銘傳國中另一個銀牌「可調節溫度的耳機」，作者是喜愛國樂匡淇銘。她說，常利用全罩式耳機聽音樂，久戴會覺得悶熱。曾經嘗試加掛小風扇及水冷式降溫，效果不理想。在指導老師李健次建議下，修正導熱銅線、電熱絲線及致冷晶片，再與全罩式身機結合，做出能讓使用者有冰涼與溫暖選項的耳機。