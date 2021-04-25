蘭陽後憲辦捐血送9項禮 縣長市長立委呼籲挽袖救人

宜蘭縣蘭陽後備憲兵協會今天在羅東鎮中山公園舉辦捐血活動，由於最近多雨，影響民眾捐血意願，目前各項血型都不足安全庫存量，尤其是A型血最缺，蘭陽後憲為鼓勵民眾捐血更特別募集送出九項好禮給每位捐血人，呼籲大家捐血救人不能停。

蘭陽後備憲兵協會理事長楊順發表示，該會經常嚮應政府反毒、淨灘、路跑、協防治安等活動，在得知近來受到天氣不穩定及國際間COVID-19疫情升溫，且醫療用血需求不減反增的的影響下，血液庫存量上下波動大，造成血液供應不穩定，所以今天舉辦全民國防教育暨公益捐血，送給每人虎牌米粉、謝記鴨賞及博客牛排、奇麗灣珍奶買一送一兌換券等，並邀請縣長林姿妙、市長江聰淵及立法委員陳歐珀等人到場號召民眾踴躍捐血、定期捐血，穩定安全庫存量。

宜蘭捐血站表示，截至4月22日，血液庫存量6.3天，未達9天的安全庫存量，其O型及AB型6.5天、B型8.1天、Ａ型更是僅剩4.6天。平日雖然有熱心的民眾前往捐血站捐血，但平均每天僅捐入30袋熱血，宜蘭縣各大大小小醫院近期每天平均用血量高達140袋，如果沒有捐血團體願意協助號召，實在無法滿足病患用血需求。