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和平島阿拉寶灣淨灘 國際同濟會員清出可觀廢棄物
國際同濟會北一區基隆會系家族今天齊聚和平島公園阿拉寶灣淨灘，因為海面風浪較大，和平島公園工作人員安排淨灘民眾分批進入，清出為數可觀的塑膠垃圾等廢棄物。
國際同濟會基隆會、羅東會、如意會、世紀會、宜蘭會、蘇澳港會、喜悅會、菁英會、薪陽會、體育會、成美會和基隆隆平寮志工巡守隊，約300人參與淨灘活動，立法委員蔡適應、基隆市議員張顥瀚和基隆市中正區長吳國偉也到場。
基隆國際同濟會會長簡奇良說，4月22日是世界地球日，同濟會基隆會系家族夥伴，安排今天周日到和平島阿拉寶灣淨灘愛護地球。
蔡適應表示，海洋環境需要大家共同保護，他除逐步推動和平島海巡營區、和平營區改造，和平島公園入口不利遊覽車和台灣好行車輛進入，也請北觀處提出改善方案。和平島公園連結阿拉寶灣的石籠護漁步道，則採生態工法降低對生態的衝擊。
今早淨灘時，張顥瀚拿著麥克風提醒參與民眾注意安全，他說，很高興促成國際同濟會多個分會和中正區志工共同淨灘，阿拉寶灣是和平島珍貴的天然資源，希望藉由淨灘，喚起國人更高的環境保護意識。
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