全國開台聖王鄭成功春祭在宜蘭進興宮舉行 3千人盛會

2021年全國奉祀開台聖王鄭成功春季聯合祭典今天在宜蘭縣冬山進興宮舉行，全國超過100間奉祀開台國聖鄭成功宮廟、各地約3000名信徒參與盛會。

採用傳統道教祭典禮儀，如吟唱及走步、主祭舆陪祭都佩戴哈達，典禮隆重莊嚴，去年祭典因疫情停辦，也創下開台聖王停留一間宮廟（進興宮）2年，最久的紀錄。

開台聖王鄭成功祭典分為春、秋兩季，每年共舉辦兩次，春季是北部地區，冬山鄉進興宫主任委員是蔡國安；巧合的是，進興宮曾於民國1999年舉辦全國大會，當時等辦活動的主任委員即為蔡國安主委，可謂因緣際會，這次春季祭典是第六十屆。

每年舉辦祭典之後，就交接給下一屆，開台聖王也跟著移駕到下屆舉辦的宮廟，但去年受新冠肺炎疫情影響，原春季文化祭順延一年舉行，進興宫因而創下總會自民國79年創立以來，開台聖王停留一間宮廟最久的紀錄。

蔡國安表示，宜蘭共有29間廟宇祭祀鄭成功，這次原本預計舉辦5000人參加，但考慮疫情避免人力擁擠，人數才變成3000千人，中午設宴300桌，以前其它地方的祭典聚餐聯誼都要去借別人的廣場或學校運動場，但進興宮腹地很大一甲多，直接就在廟宇門口來辦。

他強調，今年也改變了祭典的儀式，採用道教傳統儀式舉行，走步吟唱、主祭與陪祭佩戴哈達、總祭壇祭拜等，特別的是致祭時不是三獻禮，而是七獻禮，很少看到，儀式非常隆重。

蔡國安說，這次活動獲得宜蘭縣長林姿妙、活動總顧問宜蘭縣張秋明縣議員、冬山鄉長林峻輔、宜蘭市長江聰淵首長及地方仕紳支持，成為創會以來最盛大而隆重的祭典。