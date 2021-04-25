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台東社工表揚日 縣長饒慶鈴送社工專屬保險

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天社工表揚致贈社工保險，提供工作保障。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴今天社工表揚致贈社工保險，提供工作保障。圖／台東縣府提供

台東縣政府今表揚6類39名得獎社工專業人員，現場參與者持火鶴花象徵社工熱情，縣長饒慶鈴授獎，並致贈全縣社工全國首張「專屬社工保險」，全縣共450名社工受惠，希望社工們守護弱勢之餘，也能獲得保障。

今年4月2日社工日逢太魯閣號事故，社工無暇慶祝，還要投入服務，迄今依然未間斷。

社工表揚今天在娜路彎大酒店登場，台東家扶中心森巴鼓隊表演揭幕，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、議長吳秀華、中國人壽代表資深協理林鍚榮、台東縣社工師公會理事長蘇資傑等人與會。饒慶鈴和林鍚榮進行社工團體傷害保險合作儀式。

今年「特殊貢獻獎」由私立牧心智能發展中心董事長李艷菁獲得，她投入身心障礙服務領域超過15年，家中也有心智障礙子女，看見心智障礙者面臨的各種困境，轉而投入服務，希望為更多身心障礙者爭取更好的環境。

饒慶鈴說，社工是個具專業及熱誠的工作，她上任後調整社工薪資，也常聽到社工提及工作風險，包括到家庭訪視被狗追、騎摩托車摔車、病患傳染，甚至要面臨威脅恐嚇和肢體暴力，所以她思考如何保障社工安全，讓社工更安心服務，留下人才。

縣府和中國人壽合作「中壽傳愛、台東挺安心」社工人員團體傷害保險，縣府將為協助社工人員納保，提供全國首張24小時社工專屬保險。對象包括縣內公私部門社工，保險理賠包括一般意外事故身故、失能保險金各50萬元，實支實付傷害醫療保險額度3萬元。

社會處長陳淑蘭說，社工表揚頒發特殊貢獻、最佳督導、傑出新人、資深敬業、網絡夥伴和服務績優共6種獎項，今年縣內有4位社工獲「全國社會工作人員表揚」，3月底已由衛福部授獎。

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