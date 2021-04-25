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宜蘭縣27校遴選審議 僅冬山國中校長連任失敗
宜蘭縣政府今年度學校校長遴選共37所，昨天率先登場的連任審議，有27名校長爭取連任。審議會投票結果出爐，除了冬山國中校長劉靜怡連任失利，未獲半數以上同意，其餘26人原校續任。對於遴選結果，劉靜怡深感遺憾。
冬山國中逾6成老師和家長等30多人，一早到縣府門口拉布條、舉牌抗議，反對校長劉靜怡連任，不希望遴選淪為形式，教育處學管科科長陳金奇出面接受陳情書。
冬山國中教師會說，去年1月至4月16日共311天上班日，校長就請了135天公假，其中超過半數理由皆為拜訪地方仕紳，不僅影響公文、公假單批准時程，還有校務推動。
另外，冬山國中教師會表達不滿，校長在老師和家長間，未能發揮橋樑功能；劉靜怡也曾因划船隊員穿救生衣與否，和家長發生衝突。對於冬山國中近年困境，他們認為領導者難辭其咎。
為了維護冬山國中校譽，劉靜怡強調，不實指控和抹黑，將保留法律追訴權。她很遺憾同仁利用不實資訊，操弄體育團隊學生及家長，還在遴選當天散播不實訊息。
劉靜怡表示，會秉持教育良知，與體育團隊的家長及孩子持續溝通，避免錯誤訊息擴散，影響學生、家長及社區對學校的信任，同時，她將盡速安撫學生的不安、爭取家長會的支持、消弭社區的疑慮。
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