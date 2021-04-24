迎接飛行3000公里嬌客 台東發起守護鳥兒育嬰地

遠從南半球3000多公里的鳥類即將返回台東繁殖，台東民眾發起「守護鳥兒的育嬰地」，今天在台東知本溪口，向進入沙灘的民眾宣導行走和駕車行駛在規劃的人車道。

「守護鳥兒的育嬰地」、「一起來護蛋、護雛、護鳥」、「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」，荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會20餘人今天上午在知本溪口北岸喊口號，在沙灘豎立宣傳海報，宣導「遵循規劃人車道」。

台東縣野鳥學會人員表示，每年4到7月會有多種保育類夏候鳥和留鳥在台東沙灘繁殖，其中知本溪口南北兩岸為牠們重要繁殖地，近年卻因在沙灘活動人車越來越多，繁殖地與人車行走區域重疊，已嚴重威脅小燕鷗等六種沙灘鳥類繁殖。

台東縣野鳥學會理事長吳志昇表示，會利用砂礫灘和濱海植被區進行繁殖的鳥類有小燕鷗 （二級保育類）、燕鴴（三級保育類）、小環頸鴴、東方環頸鴴、南亞夜鷹和小雲雀等6種以上鳥類。

吳志昇說，這6種沙灘鳥類包含夏候鳥和留鳥，各有他們選擇築巢領域，其中小燕鷗和燕鴴 遠從南半球飛越3000多公里，到台東沙灘繁殖育雛，雛鳥們從一生下來就會走路，且必須在2、3個月內迅速長大，到10月入秋時，必須強壯到可以飛回到南半球過冬。

知本溪出海口沙灘就是牠們的家，台東人很幸運能在這個季節同時觀察到六種鳥以上繁殖情形，也顯示這個地方生態資源非常豐富，應該要珍惜。

荒野保護協會台東分會蘇雅婷表示，知本溪口至射馬干溪間濱海沙灘為現有觀察中，是夏候鳥最多繁殖記錄地區，但也是民眾進行各項遊玩、賞鳥、採集和漁獵活動等熱門場域。

她說，這些在沙灘下蛋的鳥類僅簡單築巢，從孵蛋到育雛都暴露在沙地上；除人為干擾，還要面臨鎖鏈蛇、猛禽、野狗和野貓等天敵威脅，更有颱風過境、海水倒灌侵擾，繁衍不易。

因此呼籲，在此區域活動的人員和車輛都能放慢速度、遵循規畫人車道，也就是行駛在既有的道路上，避開鳥類繁殖熱區以免輾壓巢蛋與雛鳥，造成「路殺」憾事。

宣導團體除了在海邊立起宣導指示牌，並以圖文解說「沙灘6鳥」特性，一起唸「5不2要」的護雛宣言，宣示願意在繁殖季「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」，「要守護、要遵循規劃車道」。

最後，大家手牽著小燕鷗等沙灘6鳥模型，在遵循車道上排成一排，象徵「千手護蛋護雛護鳥」，祈佑新一代鳥類在台東順利成長翱翔。