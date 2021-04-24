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立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經 改善長照2.0

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供
立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供

立委蔡適應與惠安老人養護中心院長施連福、市議員張秉鈞等，昨邀請基隆市各區社區巷弄長照據點負責人、里長、社區發展協會理事長，前往台北市的大安老人服務暨日間照顧中心交流取經。大安日照中心說、台北市政府補助人事費用、水電費用打折、照顧場域免租金，減輕像他們這樣社會企業的負擔，讓老人服務機構和日間照顧中心結合，達到更有效率的長照服務。

大安日照中心是台北市第22家日間照顧中心，屬於綜合性老人福利單位，有老人日間照顧服務、混合提供居家服務、長照喘息、夜間住宿服務，最多可收托776位成員。

蔡適應說，長照2.0的服務推動已有一些時日，他陸續收到許多據點所遇到的問題，舉辦交流參訪活動，目的就是要來幫助基隆市脫離困境，他會將收集到的問題，以及台北市與基隆市的差異提供給基隆市政府，也會邀請衛生福利部協助改善長照2.0，甚至做為未來推動長照3.0的依據。

新豐里長丁麗娜表示，他日前經營C+巷弄長照據點，但是由於人力不足的問題，業務和照顧無法兼顧，照顧員不夠、基隆市照管中心的量能有待改善。德和社區發展協會理事長洪圓明也說，大安日照中心的數位化系統，是否能給基隆借鏡，簡化業務的負擔，專注於照顧部份。

大安日照中心主任施志宏表示，他們近幾年開始數位化，業務負擔減輕很多；另外、台北市政府補助人事費用、水電費用打折、照顧場域免租金也是減輕像他們這樣社會企業的負擔，讓老人服務機構和日間照顧中心結合，達到更有效率的長照服務。

市議員張秉鈞指出，由於人口老化的速度加快，我們建置的長照服務，需要不斷的精進改善，他會在議會與市政府討論如何改善現況。

立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供
立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供
立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供
立委邀基隆長照據點推手台北日照中心取經，改善長照2.0。圖／蔡適應辦公室提供

長照 基隆 北市

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