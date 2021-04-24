台東昨下50毫米雨 塔瓦溪滿水 村民：海水倒灌啦
台東從昨天至今晨下起大雨，雨量累積超過50毫米，終於稍稍給大地解旱止渴，而幾乎終年缺水的達仁鄉南田塔瓦溪，也是蔡英文總統去年12月為海軍新艦取名塔江艦的「塔江」，竟一夕間滿水位成湖泊，不過當地村民說，不是上游的水，「是海水倒灌啦！」
「這幾天海邊都是長浪！」南田林姓村民說，長浪衝破南田石礫灘，海水直接灌入到較低的塔瓦溪裡，源源不絕的海水把溪床都灌滿了，看起來就像溪裡有水，但不是雨水，而是海水，時間久了，海水一退光，塔瓦溪又會恢復原來的枯水樣貌。
塔瓦溪位於屏東與台東的交界，是通往「阿塱壹古道」的必經之路，但溪床幾乎終年缺水，當地南田村民稱此溪為「馬姑里姑里（排灣族語意經常乾枯的溪流）」，不過，昨晚台東地區下起大雨，今早不少登古道遊客看到塔瓦溪竟一夕間滿水位成湖泊，感到驚訝不已。
據了解，海軍「高效能艦艇後續艦」首艦去年12月下水，蔡英文命名為「塔江」軍艦，而塔江其首字取自台東縣達仁鄉南田的塔瓦溪。而台東地區從昨天晚上開始出現連續雨勢，直到今天清晨6點才陸續停止。
根據中央氣象局資料顯示，台東24小時累積雨量超過50毫米，稍稍給大地解旱止渴，水利署台東管理處長莊進忠說，這個雨勢「已達有效雨量」農田暫時不缺水，一期稻作用水不成問題。
▪【整理包】哪個水庫蓄水量最差 下波停水危機是哪？
▪【圖輯】停水真麻煩！生活節儲水妙方一次看
▪【圖輯】水情吃緊！看民眾苦中作樂的逗趣限水生活
▪【多圖】半世紀最慘旱災「缺水旱象奇景」浮出水面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言