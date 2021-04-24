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台東昨下50毫米雨 塔瓦溪滿水 村民：海水倒灌啦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
一波一波長浪衝破南田石礫灘，海水直接灌入到較低的塔瓦溪裡，源源不絕的海水把溪床都灌滿了。圖／讀者提供
一波一波長浪衝破南田石礫灘，海水直接灌入到較低的塔瓦溪裡，源源不絕的海水把溪床都灌滿了。圖／讀者提供

台東從昨天至今晨下起大雨，雨量累積超過50毫米，終於稍稍給大地解旱止渴，而幾乎終年缺水的達仁鄉南田塔瓦溪，也是蔡英文總統去年12月為海軍新艦取名塔江艦的「塔江」，竟一夕間滿水位成湖泊，不過當地村民說，不是上游的水，「是海水倒灌啦！」

「這幾天海邊都是長浪！」南田林姓村民說，長浪衝破南田石礫灘，海水直接灌入到較低的塔瓦溪裡，源源不絕的海水把溪床都灌滿了，看起來就像溪裡有水，但不是雨水，而是海水，時間久了，海水一退光，塔瓦溪又會恢復原來的枯水樣貌。

塔瓦溪位於屏東與台東的交界，是通往「阿塱壹古道」的必經之路，但溪床幾乎終年缺水，當地南田村民稱此溪為「馬姑里姑里（排灣族語意經常乾枯的溪流）」，不過，昨晚台東地區下起大雨，今早不少登古道遊客看到塔瓦溪竟一夕間滿水位成湖泊，感到驚訝不已。

據了解，海軍「高效能艦艇後續艦」首艦去年12月下水，蔡英文命名為「塔江」軍艦，而塔江其首字取自台東縣達仁鄉南田的塔瓦溪。而台東地區從昨天晚上開始出現連續雨勢，直到今天清晨6點才陸續停止。

根據中央氣象局資料顯示，台東24小時累積雨量超過50毫米，稍稍給大地解旱止渴，水利署台東管理處長莊進忠說，這個雨勢「已達有效雨量」農田暫時不缺水，一期稻作用水不成問題。

台東從昨天至今晨下起大雨，雨量累積超過50毫米，終於稍稍給大地解旱止渴，而幾乎終年缺水的達仁鄉南田「塔瓦溪」，竟一夕間滿水位成湖泊，當地村民說：「海水倒灌啦」。圖／讀者提供
台東從昨天至今晨下起大雨，雨量累積超過50毫米，終於稍稍給大地解旱止渴，而幾乎終年缺水的達仁鄉南田「塔瓦溪」，竟一夕間滿水位成湖泊，當地村民說：「海水倒灌啦」。圖／讀者提供

台東 塔江 雨量

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