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考試院長送大禮 地方特考今年增宜蘭考區

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
考試院院長黃榮村宣布送大紅包，今年起地方特考增設宜蘭考區。記者林佳彣／攝影
考試院院長黃榮村宣布送大紅包，今年起地方特考增設宜蘭考區。記者林佳彣／攝影

明後兩天，110年公務人員身心障礙特考登場，宜蘭考區共有98人報考，地點就在凱旋國中。除此之外的國家考試，宜蘭民眾都得赴台北等鄰近考區參加。今天下午，考試院考選部在宜蘭縣政府，舉行第三場國考地方座談會。考試院院長黃榮村傾聽民意，並宣布送大紅包，「今年起地方特考增設宜蘭考區」。

2012年在時任立委的宜蘭縣副縣長林建榮積極爭取下，才增設身障特考宜蘭考區。至於高普考、地方特考，宜蘭考生每年就像進京趕考般。一名不具名縣府現職公務員表示，考試當天得早出門或提前一晚抵考區縣市，相當不便利。

黃榮村表示，考量當地應考人權益和需求，設置地方特考考區，方便民眾就近考試。宜蘭縣政府人事處處長黃水桐表示，宜蘭縣政府爭取多年，今年終於獲得考試院首肯，除了感謝考試院，他也承諾，今年首次在宜蘭設考區的地方特考，會盡力做到好。

「地方特考」基隆和宜蘭歸為同一區，兩地考生先前只能前往雙北考試。今年之後，選擇多了宜蘭考區，當地民眾能免於舟車勞頓，倘若基隆考生有意赴宜蘭應試也可以。至於基宜區分發結果，不因考區有所限制，凡是成績優異者，都有機會分發兩地。

考選部「為國舉才」地方座談會宜蘭登場，考試院院長黃榮村傾聽民意。圖／宜蘭縣政府提供
考選部「為國舉才」地方座談會宜蘭登場，考試院院長黃榮村傾聽民意。圖／宜蘭縣政府提供

考試院 黃榮村 基隆

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