基隆商工「閃亮三姐妹」 考到乙級室內配線技術檢定證

國立基隆商工電機科三年級學生共取得85張乙級證照，比去年的57張大帳成長，再創新高。其中吳佩蓁、徐亦汝、駱妤婷3名女學生，一起取得乙級室內配線技術檢定證照，3女都很開心，爬電桿上上下下不讓鬚眉，還有老師說她們是「閃亮三姐妹」。

基隆商工電機科今天表示，今年電機科三年級學生共取得85張乙級證照，其中數位電子乙級技術士證照共53張，室內配線乙級技術士證照共32張。校長洪光賢說，乙級室內配線技術士證照是水電工程人員必備證照，畢業前取得對日後就業很有幫助，很實用。

此次共有32人拿到室內配線乙級技術士證照，其中有3名女學生吳佩蓁、徐亦汝、駱妤婷，3女不管平時練習還是考試，勇氣和技術都不輸男學生，老師都十分佩服。

吳佩蓁說，她家開水電行，報考乙級室內配線技術士是她的興趣，也希望能接下家業，當一位快樂的女性水電技術員。

學校指出，女學生當水電工可以有一技之長，很值得其他在學學生參考，現在學到各種技能考到證照比讀書重要，產學結合對未來就業才有幫助。