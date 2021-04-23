快訊

黃金週泡湯！日本三度發布緊急事態 涵蓋東京、大阪、京都和兵庫

江宏傑訴請離婚 福原愛發聲回應了

海軍服役金門籍男子急病過世 陳玉珍願幫家屬找真相

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在海軍服役的金門籍羅姓男子日前在軍艦上，因急性病症送醫急救無效，立委陳玉珍昨赴台中關心慰問不幸過世的金門子弟家屬，強調會深入瞭解真相，會協助及爭取最佳的撫䘏。圖／立委陳玉珍辦公室提供
在海軍服役的金門籍羅姓男子日前在軍艦上，因急性病症送醫急救無效，立委陳玉珍昨赴台中關心慰問不幸過世的金門子弟家屬，強調會深入瞭解真相，會協助及爭取最佳的撫䘏。圖／立委陳玉珍辦公室提供

海軍服役的金門籍羅姓男子日前在海軍軍艦上，忽感身體不適，自行就醫醫生診斷並無異常，沒想到過兩天竟病情急轉直下，雖送醫急救，但仍回天乏術，羅男的母親打電話向立委陳玉珍求助，請求找尋真相及協助後續與軍方協調事宜，陳玉珍今天表示，已赴台中關心慰問海軍艦艇上不幸過世的金門子弟家屬，深入瞭解真相，會協助及爭取最佳的撫䘏。

立委陳玉珍辦公室指出，本月19日發生一則不幸的事件，25歲的金門籍羅姓男子服務停泊在宜蘭蘇澳港的海軍軍艦，據軍方表示，羅男在4月16日即有身體不適的狀況，4月17日自行至陽明大學附設醫院蘭陽分院急診室就診，經照射X光檢查結果診斷並無異常，4月19日凌晨羅員因出現胸悶、胸痛、呼吸困難現象，無法於床上平躺，在艦上大飯廳休息，被艦上同袍發現異常立刻由醫官陪同至榮民總醫院蘇澳分院急診。

沒想到4月19日凌晨4時，羅男意識清楚，經醫院實施心臟超音波檢查，診斷結果疑似心肌梗塞，遂於清晨5時即刻轉院至陽明大學附設蘭陽分院，約5點51分抵達，突於5點58分檢查診治過程中病況急遽惡化，院方表示是突發性惡性心率不整(心室顫動)，立即施以急救，插管、心臟按壓、去顫電擊與抗心律不整藥物注射，最後仍無法恢復自主心跳與脈搏。

陳玉珍在20日一早即派辦公室主任到台中表達關懷及慰問之意，同時深入瞭解軍方急救的過程與相關細節，協助家屬瞭解事實真相，釐清事件發生的原由及心中疑慮，盡力來撫慰家屬遽逝親人的創傷。昨日陳玉珍還特別專程前往台中市立生命禮儀舘捻香致意，及向家屬表達哀悼和慰問。

陳玉珍 海軍 軍艦

延伸閱讀

謝長廷再稱台排核廢水 藍委：回台說明為何變「助日」代表

太魯閣號事故「政府殺人」？ 台鐵準局長點頭

藍委批太魯閣事故是「政府殺人」 台鐵準局長杜微竟點頭

善款災民參與少 陳時中：會重新研議

相關新聞

外籍男基隆廟口賣物求救「1分鐘破千」 網：台灣人真有愛心

一名金髮外國人昨晚在基隆廟口夜市，坐在地上賣隨身的手機、充電器等物，並放置一個牌子寫著他是來自立陶宛的遊客，因為新冠肺炎...

響應423世界閱讀日 羅東北成國小社區共讀站今揭牌

4月23日世界閱讀日，宜蘭縣政府響應推廣，將每年4月訂為蘭陽閱讀月。今天，羅東鎮北成國小社區共讀站揭牌啟用，縣長林姿妙除...

台東知本光電開發縣府同意展延 部落將發起行動陳抗

台東縣政府3年前透過招商，要在知本濕地興建161公頃的光電廠，但因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府昨同意...

宜蘭中興文創園區警報連續深夜擾民 縣府致歉

宜蘭中興文化創意園區近日深夜多次異常發出警報聲響，附近居民無法安穩睡覺，白天上班上課沒有精神，幾近崩潰。縣府今天表示，已...

防乾旱影響空品！台東水覆蓋田區缺水抑制揚塵 調怪手取水

今年全台水量短缺，台東中央管轄的卑南溪，水量比去年減少4成，使得下游抑制揚塵的水覆蓋田區缺水，避免強風將掀起揚塵影響市區...

勞工秀證件 勞動節免費遊綠博

4月22日是地球日，宜蘭綠色博覽會響應環保節能祭好康，昨天招待節電家戶免費入園。同時也宣布五一勞動節，全國勞工朋友憑證件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。