海軍服役金門籍男子急病過世 陳玉珍願幫家屬找真相

在海軍服役的金門籍羅姓男子日前在海軍軍艦上，忽感身體不適，自行就醫醫生診斷並無異常，沒想到過兩天竟病情急轉直下，雖送醫急救，但仍回天乏術，羅男的母親打電話向立委陳玉珍求助，請求找尋真相及協助後續與軍方協調事宜，陳玉珍今天表示，已赴台中關心慰問海軍艦艇上不幸過世的金門子弟家屬，深入瞭解真相，會協助及爭取最佳的撫䘏。

立委陳玉珍辦公室指出，本月19日發生一則不幸的事件，25歲的金門籍羅姓男子服務停泊在宜蘭蘇澳港的海軍軍艦，據軍方表示，羅男在4月16日即有身體不適的狀況，4月17日自行至陽明大學附設醫院蘭陽分院急診室就診，經照射X光檢查結果診斷並無異常，4月19日凌晨羅員因出現胸悶、胸痛、呼吸困難現象，無法於床上平躺，在艦上大飯廳休息，被艦上同袍發現異常立刻由醫官陪同至榮民總醫院蘇澳分院急診。

沒想到4月19日凌晨4時，羅男意識清楚，經醫院實施心臟超音波檢查，診斷結果疑似心肌梗塞，遂於清晨5時即刻轉院至陽明大學附設蘭陽分院，約5點51分抵達，突於5點58分檢查診治過程中病況急遽惡化，院方表示是突發性惡性心率不整(心室顫動)，立即施以急救，插管、心臟按壓、去顫電擊與抗心律不整藥物注射，最後仍無法恢復自主心跳與脈搏。

陳玉珍在20日一早即派辦公室主任到台中表達關懷及慰問之意，同時深入瞭解軍方急救的過程與相關細節，協助家屬瞭解事實真相，釐清事件發生的原由及心中疑慮，盡力來撫慰家屬遽逝親人的創傷。昨日陳玉珍還特別專程前往台中市立生命禮儀舘捻香致意，及向家屬表達哀悼和慰問。