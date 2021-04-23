聽新聞
test
0:00 / 0:00
響應423世界閱讀日 羅東北成國小社區共讀站今揭牌
4月23日世界閱讀日，宜蘭縣政府響應推廣，將每年4月訂為蘭陽閱讀月。今天，羅東鎮北成國小社區共讀站揭牌啟用，縣長林姿妙除了到場祝賀，也表揚109學年度教育前線的閱讀推手，共有12名教師和3組團隊志工。
受獎獲肯定的閱讀推手們中，讓閱讀走進日常生活中。凱旋國中學務主任周成翰，藉由辯論方式，培養學生閱讀思辨的能力。另外，大洲國小老師李慧慈，以多元閱讀活動，組織故事志工團隊，擴大閱讀影響力。縣長林姿妙認為，讓孩子養成閱讀好習慣，是教育最好的投資，也感謝老師和志工的重視，期盼閱讀教育能在宜蘭繼續深根茁壯。
宜蘭縣內有26間學校社區共讀站，北成國小也是其中之一。校方特別將一樓共讀站、二樓圖書館空間整合，還設置200吋觸控式電視牆，提供師生和民眾多元的教育環境。宜蘭縣政府教育處表示，目前縣內4間共讀站持續建置當中，未來完工後，就能成為學校和社區的學習好伙伴。
另外，人稱蘇媽媽的蘇蔡彩秋，以今年高齡88歲，出版《看見自己 看清世界》勵志新書。抗癌鬥士的她，致力於全國推廣伴讀活動，迄今海外贈書超過2萬本書。今天，蘇媽媽和宜蘭縣政府共同致贈2本書，給縣內高中以下學校作為典藏，也希望能拓展學子們的閱讀視野。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言