響應423世界閱讀日 羅東北成國小社區共讀站今揭牌

4月23日世界閱讀日，宜蘭縣政府響應推廣，將每年4月訂為蘭陽閱讀月。今天，羅東鎮北成國小社區共讀站揭牌啟用，縣長林姿妙除了到場祝賀，也表揚109學年度教育前線的閱讀推手，共有12名教師和3組團隊志工。

受獎獲肯定的閱讀推手們中，讓閱讀走進日常生活中。凱旋國中學務主任周成翰，藉由辯論方式，培養學生閱讀思辨的能力。另外，大洲國小老師李慧慈，以多元閱讀活動，組織故事志工團隊，擴大閱讀影響力。縣長林姿妙認為，讓孩子養成閱讀好習慣，是教育最好的投資，也感謝老師和志工的重視，期盼閱讀教育能在宜蘭繼續深根茁壯。

宜蘭縣內有26間學校社區共讀站，北成國小也是其中之一。校方特別將一樓共讀站、二樓圖書館空間整合，還設置200吋觸控式電視牆，提供師生和民眾多元的教育環境。宜蘭縣政府教育處表示，目前縣內4間共讀站持續建置當中，未來完工後，就能成為學校和社區的學習好伙伴。