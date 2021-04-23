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台東知本光電開發縣府同意展延 部落將發起行動陳抗

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府3年前透過招商，要在知本濕地興建161公頃的光電廠，但因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府昨同意廠商再展延半年。知本卑南族卡大地布部落得知消息，相當不滿，將於5月7日串聯各部落及環團發動陳抗行動。本報資料照片
台東縣政府3年前透過招商，要在知本濕地興建161公頃的光電廠，但因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府昨同意廠商再展延半年。知本卑南族卡大地布部落得知消息，相當不滿，將於5月7日串聯各部落及環團發動陳抗行動。本報資料照片

台東縣政府3年前透過招商，要在知本濕地興建161公頃的光電廠，但因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府昨同意廠商再展延半年。知本卑南族卡大地布部落得知消息，相當不滿，將於5月7日串聯各部落及環團發動陳抗行動。

卡大地布部落代理頭目、議員陳政宗說，部落拒絕成為不當程序的犧牲品，4月1日在縣府記者會已清楚表達部落撤案的立場，我們認為土地要永續，不能只看經濟面，人文及生態才是永續的根，縣府如此不友善的同意展延，部落族人將用行動回應不正義的土地開發案。

知本光電開發案依照契約盛力公司應於去年4月完成開發，但因開發許可程序仍未完成，縣府同意廠商展延1年至今年4月23日，日前知本卑南族卡大地布部落與環團前往縣府陳情，要求縣府與廠商終止契約。不過，眼看時間到期，廠商再度申請展延，縣府昨天同意展延6個月。

縣府表示，考量計畫現正辦理開發許可申請，於內政部營建署審議中，故同意廠商展延期限。且計畫於108年6月1日依原住民族委員會所發布「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」由市公所代行召開部落會議，經部落會議投票同意，對於部落贊成及反對意見表達，縣府均尊重。

原住民 卑南族

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