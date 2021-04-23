外籍男基隆廟口賣物求救「1分鐘破千」 網：台灣人真有愛心

一名金髮外國人昨晚在基隆廟口夜市，坐在地上賣隨身的手機、充電器等物，並放置一個牌子寫著他是來自立陶宛的遊客，因為新冠肺炎無法回到家，錢花完了，請從他的東西裡買點東西，狀似行乞。照片被貼上臉書，「1分鐘看他收入破千，台灣人真的很有愛心」。但眼尖網友發現，他去年12月也在新竹出現過。

昨天晚間有網友在臉書社團「基隆人大小事」貼文，基隆廟口三兄弟前有一名外國人請求大家幫忙，有團友表示，一分鐘看他收入破千，台灣人真的很有愛心。

根據網友拍下的照片，一名金髮外國男子坐在地上，旁邊擺著隨身的手機、充電器等物，並有標價格，牌子用中文寫著「你好，我是來自立陶宛的遊客，我於2月來到台灣，因為COVID-19而無法回到家。我的7趟航班被取消了。我現在睡在公園裡了，我的錢花完了，請從我的東西裡買點東西。我沒有錢吃飯，謝謝」。另一個牌子則寫「我在找工作」，帽子上有不少錢。

照片貼出後引發網友熱議，有人留言說「比我辛苦賺錢更好賺」、「手機賣3000？行動充200？」、「前幾天我在西門町也看到同一個人」、「比台灣乞丐好賺」、「警察要不要來了解一下」。

眼尖網友查出這名男子去年12月就在新竹出現，也上過新聞，擺放的字牌及賣的東西都一樣，要民眾先了解清楚他是不是真的有困難，希望愛心不要用錯地方。

基隆市警局外事課表示，這名外國人是否涉及違反社會秩序維護法非法行乞的行為，會請轄區分局前往了解處理確認，如果真有困難應循正常管道求助。

市警第一分局表示，經瞭解該名外國人來自立陶宛，屬合法入境無逾期居留問題，其表示因疫情關係，導致班機取消，目前無法離開台灣。3月期間忠二路派出所就曾獲報這名外籍人士在轄內搭帳蓬疑似需要協助，經警方前往關心，該名外籍人士表示不需要協助，警方有告知如有需要任何協助，會轉知相關單位幫忙處理。