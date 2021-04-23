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宜蘭中興文創園區警報連續深夜擾民 縣府致歉

中央社 / 宜蘭縣23日電
宜蘭中興文化創意園區近日深夜多次異常發出警報聲響，附近居民無法安穩睡覺，嚴重影響生活品質。縣府23 日表示，已暫時關閉警報，並向居民致歉。中央社
宜蘭中興文化創意園區近日深夜多次異常發出警報聲響，附近居民無法安穩睡覺，嚴重影響生活品質。縣府23 日表示，已暫時關閉警報，並向居民致歉。中央社

宜蘭中興文化創意園區近日深夜多次異常發出警報聲響，附近居民無法安穩睡覺，白天上班上課沒有精神，幾近崩潰。縣府今天表示，已暫時關閉警報，並向居民致歉。

「一樓發生火災，請立即疏散！一樓發生火災，請立即疏散！」位在宜蘭縣五結鄉的中興文創園區最近在午夜時分都會發出警報聲響，附近數十戶居民求助無門，憤而拍下影音蒐證，投訴媒體。

黃姓女子接受媒體聯訪時說，她家就住在園區附近，22日凌晨0時就聽到園區警報巨大聲響，時間長達約45分鐘，她與女兒都無法睡覺，立即報警處理，管轄園區的宜蘭縣文化局人員之後致電向她解釋是因警報系統出現問題，會立即改善，不會再發生。

她表示，沒想到今天凌晨警報聲響再度吵醒居民，雖然這次沒有長達45分鐘，但分別在凌晨0時、0時30分、近1時、3時25分，數度發出聲響，每次3至5分鐘，造成全家人精神幾近崩潰。

「難道園區的回應與處理態度都是假的嗎」黃女指出，經投訴縣府為民服務專線後，都沒有辦法處理，居住品質無法確保，縣府常訴求「拚出宜蘭好生活」口號，但現在連縣民的基本生活都無法安穩。

宜蘭縣文化局解釋，因去年底縣內數日連續降雨影響，導致園區警報系統異常，已暫時關閉等待進一步檢修，對於近日造成附近居民困擾，縣府表達歉意。

文化局

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