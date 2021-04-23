兩個「佳純」喜相逢 揭開28年前奇妙緣分

陸軍上士何佳純在一次回母校台東女中時，意外得知與學校主計室主任吳佳純同名，致電向親友確認後，揭開28年前的取名奇妙緣分，兩人成功相認，在軍中、學校傳為佳話。

陸軍台東地區指揮部招募專員何佳純上士，日前回母校台東女中從事招募活動，意外得知和學校的主計室主任吳佳純同名，想起自己名字的由來，鼓起勇氣成功相認。

何佳純說，母親民國82年生下她時，深為命名所苦，「算命仙」擬了好幾個名字，如佳珊、佳珍、秀蓮等，但是母親都不滿意。

她表示，於是阿姨建議有好朋友的名字叫「佳純」，表現優異，成績又好，可以考慮取這個名字，母親聽了十分歡喜，舅公也認為中間有「佳」、筆畫也合，於是就取了「佳純」，大家都很滿意這名字。

何佳純說，從小就聽母親說過這段命名往事，也一直想看看自己的「典範」，直到日前到東女招募時無意中發現主計室主任和自己同名，打電話向阿姨確認後，鼓起勇氣前往相認，「果然是我28年前的典範」。

何佳純說，她本身也是主計專長，2人不但同名，而且具有相同專長，「真是奇妙的緣分」。

軍方的「佳純」和教育界的「佳純」，除了同名同專長外，學校和部隊也發現2人都有著樂天知命、敬業樂群的精神，傳為佳話。