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防乾旱影響空品！台東水覆蓋田區缺水抑制揚塵 調怪手取水
今年全台水量短缺，台東中央管轄的卑南溪，水量比去年減少4成，使得下游抑制揚塵的水覆蓋田區缺水，避免強風將掀起揚塵影響市區空品，第八河川局今天派機具進行引水灌注田區。
副局長王瑋說，部分水覆蓋田區已長青苔，暫不至於掀起揚塵，但青苔還是需要保持濕潤，因此，請怪手到溪床，先引水到南岸人口密集的田區，降低揚塵對市區的空品危害。
他表示，卑南溪水量今年可能是歷年來的新低，跟往年比起來，水量減少了4成，確實影響水覆蓋的所需水源，除了引水灌注水田區，也搭配灑水車來在河床噴灑，防範揚塵發生。
台東揚塵問題主要來自卑南溪床，每到季節鋒面或颱風過境，強風就易將河床上的塵土掀起，形成所謂的風飛砂，並順著風向吹入市區內，使得市區空氣品質變差，所到之處都蒙上一片砂塵。
為解決揚塵問題，第八河川局在卑南溪轄管河道上施作水覆蓋田區抑制揚塵，近年來成效顯著。台東縣政府也在比照辦理，在中上游也施作水覆蓋田區，讓揚塵大幅降低。
不過，今年水量減少，部分水覆蓋所需的水源跟著短缺，也是這次缺水的苦主之一，主管機關在不影響灌溉和民生用水的情況下，也是絞盡腦汁設法解決揚塵問題，希望不影響民眾生活作息。
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