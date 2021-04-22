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推廣原生種 花蓮林管處5款特色植物口罩超吸睛
農委會花蓮林管處為拉近民眾與原生種植物的距離，將太魯閣櫟、台灣火刺木等5種花蓮特有植物，以插畫方式印在口罩上，首批2款近日亮相，還有3款正調整配色，預計6月底到貨，最快7月起在林管處舉辦活動時作為宣導品，只送不賣。
花蓮林管處副處長王怡靖說，推廣原生種是林務局重要政策，且正值疫情，在公共場合都可看到每個人戴上口罩，處內人員突發其想，若把原生種林木做成防疫口罩，會是什麼樣子？
花蓮林管處細心挑選太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木、椬梧5種花蓮常見、特色的原生植物，以插畫方式委託台灣專業廠商印製成口罩，其中太魯閣櫟、台灣火刺木近日出爐，其他3款則還在配色，預計6月底到貨。
王怡靖說，林管處近年製作的宣導品，都是以貼近民眾生活、具實用性為導向，希望民眾都能用得著。除了原生種植物口罩，今年也推出台灣杉做成的手機架，推廣國產材。
她表示，兩款原生植物口罩近日到貨亮相，反應很不錯，待5款全部到貨，將分裝成5個一盒，也就是5種圖樣的口罩都會有，預計有5千盒，7月起在林管處舉辦剷除小花蔓澤蘭等活動上，當作獎品與民眾互動，盼實用的贈品能夠吸引民眾參與，更加認識原生種植物，屆時也會在官網預告林管處相關活動。
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