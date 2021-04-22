快訊

台股爆天量收黑 明天「看盤重點」法人這麼說

蔡英文宣示2050淨零碳排 學者批敷衍短期目標就有危機

推廣原生種 花蓮林管處推5款植物插畫口罩

中央社 / 花蓮縣22日電
花蓮林區管理處將花蓮常見的5種原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，花蓮林管處副處長王怡靖說，目前2款已亮相，預計在推廣活動中送給參與民眾。 圖／中央社
花蓮林區管理處將花蓮常見的5種原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，花蓮林管處副處長王怡靖說，目前2款已亮相，預計在推廣活動中送給參與民眾。 圖／中央社

花蓮林區管理處將花蓮常見5種台灣特有的原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，目前2款已亮相，預計今年7月起在推廣活動中贈送給參與民眾。

花蓮林區管理處副處長王怡靖今天指出，原生種口罩結合推廣原生種政策及防疫新生活，選出5款花蓮代表性的原生植物種類，以插畫風格印製在台灣製的醫療用口罩上，簡單又素雅。

王怡靖說，目前選定太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木、椬梧等5種花蓮最常見的原生植物，目前僅太魯閣櫟以及台灣火刺木製作完成，其餘3種還在設計中，預計6月製作完成。

「原生種插畫口罩只送不賣」，王怡靖說，初步規畫5種口罩為一盒，7月起配合小花蔓澤蘭剷除系列活動中送出，預計有5000盒，活動時間會提前公布在花蓮林管處官網。

王怡靖說，宣導品是吸引民眾參與活動的誘因，除了原生種口罩，還有國產台灣杉製成的手機架，都以實用性為考量，讓原生物種出現在生活周遭，達到宣傳功能，還沒正式發送，已經收到不少正面回饋。

口罩 太魯閣 小花蔓澤蘭

延伸閱讀

明擴大接種AZ疫苗 莊人祥：接種達規模前戴好口罩

花蓮環境消毒滅小黑蚊 自製天然防蚊利器

放大燈口罩好萌！「哆啦A夢50週年紀念口罩」PChome 24h購物開賣時間別錯過

「阿嬤去跟大甲媽遶境」童手繪修改衣服店休公告插畫風格超萌

相關新聞

推廣原生種 花蓮林管處5款特色植物口罩超吸睛

農委會花蓮林管處為拉近民眾與原生種植物的距離，將太魯閣櫟、台灣火刺木等5種花蓮特有植物，以插畫方式印在口罩上，首批2款近...

花蓮醫師公會內訌 鄒永宏遭停權今反駁指控請辭自清

花蓮縣醫師公會近來爆發內訌，原任理事長鄒永宏被質疑任內多筆帳務交代不清，遭理監事聯席會議投票停權；醫師公會原本預計下月召...

「422地球日」秀節電電費單 4人免費遊綠博

4月22日是地球日，宜蘭綠博響應環保節能祭好康，今天招待節電家戶免費入園，同時也宣布即日起5月9日前，凡是名字有「節」或...

松山慈惠堂台北母娘文化季保民遶境 首度移駕宜蘭

台北松山慈惠堂每年公益捐助宜蘭，今年舉辦「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」也將首度移駕宜蘭，今天雙方共同宣布4月3...

花東縱谷公路拓寬計畫今動工 通車將可省30分鐘車程

交通部改善省道台9線花東縱谷公路拓寬計畫，今天台東瑞豐至永安拓寬工程動工，公路總局局長許鉦漳、立委劉櫂豪、廖國棟等人出席...

花蓮環境消毒滅小黑蚊 自製天然防蚊利器

每到春夏季節，花蓮小黑蚊開始肆虐，被叮咬皮膚會紅腫發癢。吉安鄉公所除了每年3、6、9月針對環境清潔消毒外，日前更舉辦「防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。