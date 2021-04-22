推廣原生種 花蓮林管處推5款植物插畫口罩

花蓮林區管理處將花蓮常見5種台灣特有的原生植物以類圖鑑、插畫風格印製成口罩，目前2款已亮相，預計今年7月起在推廣活動中贈送給參與民眾。

花蓮林區管理處副處長王怡靖今天指出，原生種口罩結合推廣原生種政策及防疫新生活，選出5款花蓮代表性的原生植物種類，以插畫風格印製在台灣製的醫療用口罩上，簡單又素雅。

王怡靖說，目前選定太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木、椬梧等5種花蓮最常見的原生植物，目前僅太魯閣櫟以及台灣火刺木製作完成，其餘3種還在設計中，預計6月製作完成。

「原生種插畫口罩只送不賣」，王怡靖說，初步規畫5種口罩為一盒，7月起配合小花蔓澤蘭剷除系列活動中送出，預計有5000盒，活動時間會提前公布在花蓮林管處官網。

王怡靖說，宣導品是吸引民眾參與活動的誘因，除了原生種口罩，還有國產台灣杉製成的手機架，都以實用性為考量，讓原生物種出現在生活周遭，達到宣傳功能，還沒正式發送，已經收到不少正面回饋。