影╱中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

國家中山科學研究院今晚在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。軍事專家研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證。中科院與軍方則一貫不願回應。

今天晚上7點45分，1枚飛彈從成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前，現場民眾驚呼不已。

「感覺好像打月亮喔！」童小姐說，她朋友介紹說今晚有飛彈試射，就好奇過來看，第一次看到飛彈發射好震撼，感覺好像要打月亮，對國軍有信心，國家加油、國軍加油。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別今天及23、26及29日共計4天，並在晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含了綠島、蘭嶼及花蓮海空域。

軍事專家表示，今晚試射是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力最後測試，靶彈從台東發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，應該是持續進行的「強弓專案」。

「強弓專案」計畫是將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈。

不過，中科院及軍方在5月份火砲射擊更為密集，幾乎是天天試射，比較受關注的是海、空軍的實彈射擊，射程範圍畫設超過綠島、蘭嶼以東更遠的地方，研判是遠程打擊武器。