快訊

台積電首發2600張限制員工股票 超嚴格領取條件出爐！

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國家中山科學研究院今晚在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。記者尤聰光/攝影
國家中山科學研究院今晚在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。記者尤聰光/攝影

國家中山科學研究院今晚在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。軍事專家研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證。中科院與軍方則一貫不願回應。

今天晚上7點45分，1枚飛彈從成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前，現場民眾驚呼不已。

「感覺好像打月亮喔！」童小姐說，她朋友介紹說今晚有飛彈試射，就好奇過來看，第一次看到飛彈發射好震撼，感覺好像要打月亮，對國軍有信心，國家加油、國軍加油。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別今天及23、26及29日共計4天，並在晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含了綠島、蘭嶼及花蓮海空域。

軍事專家表示，今晚試射是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力最後測試，靶彈從台東發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，應該是持續進行的「強弓專案」。

「強弓專案」計畫是將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈。

不過，中科院及軍方在5月份火砲射擊更為密集，幾乎是天天試射，比較受關注的是海、空軍的實彈射擊，射程範圍畫設超過綠島、蘭嶼以東更遠的地方，研判是遠程打擊武器。

中科院及軍方對於最近試射驗證何種飛彈？則一貫不做回應，現場工作人員也都三緘其口，僅表示，「這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持國防」。

由於今晚台東天氣好，飛彈垂直發射朝向天空的月亮，民眾感覺好像是飛彈打月亮。記者尤聰光/攝影
由於今晚台東天氣好，飛彈垂直發射朝向天空的月亮，民眾感覺好像是飛彈打月亮。記者尤聰光/攝影

飛彈 中科院 蘭嶼

延伸閱讀

國防部：我對美軍購只剩空軍遠距攻陸飛彈還在爭取中

海軍司令部：海軍無飛彈、魚雷過期問題

「雷昇計畫」正名「精準火箭」 今年執行測評前準備

「國軍地面部隊C4ISR系統」結合戰鬥個裝 7月戰測　

相關新聞

影╱中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

國家中山科學研究院今晚在台東成功鎮基翬漁港試射1枚「無限高」飛彈。軍事專家研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛...

勇鷹號台東測評 馮世寬：高興也充滿信心

國造新式高教機「勇鷹號」這2天在台東進行一連串測評，曾擔任漢翔公司董事長的行政院退輔會主委馮世寬今天表示，他除了高興，也...

軍方護兩蔣 促轉會：貢獻軍隊 不代表人權侵害一筆勾銷

針對國防部強調兩蔣對國軍、國防的貢獻，促轉會今發新聞稿表示尊重，但表示，對軍隊的貢獻，不代表能夠將其對法治與人權的侵害一...

台東志航基地「勇鷹號」首曝光！軍事迷守候拍下起降英姿

漢翔公司自製研發的「勇鷹號」高級教練機，原型機今天首度在台東志航基地曝光，讓不少軍事迷守候起降英姿。國防部預計今年底2架...

海巡成第二海軍 規畫今年實戰演練

海巡署成為「第二海軍」具象化。海軍司令部與海巡署擬定「六百噸級巡防艦戰時運用暨平戰轉換執行計畫」草案，海巡安平艦等十二艘...

協造潛艦外籍顧問墜谷亡 台船：無關潛艦國造

花蓮中橫公路四月四日發生一起意外，一名英籍男子騎自行車摔落山谷離奇身亡，警方迅速接獲國安系統指令，要求對這名外籍人士身分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。