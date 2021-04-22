花蓮醫師公會內訌 鄒永宏遭停權今反駁指控請辭自清

花蓮縣醫師公會近來爆發內訌，原任理事長鄒永宏被質疑任內多筆帳務交代不清，遭理監事聯席會議投票停權；醫師公會原本預計下月召開會員代表大會罷免鄒，但鄒永宏趕在大會前，今天針對各項指控逐一出示證據反駁，並宣布請辭以示清白。

鄒永宏曾任國民黨花蓮縣黨部主委，也是花蓮醫師公會第26、27屆理事長，今年2月因會員提案，理監事會議以11比5票決議將他停權，主要理由有0206大地震時獅子會捐款200萬元未入帳、公會捐款給24、25屆理事長黃啟嘉參選立委，但黃沒有拿到這筆錢等帳目問題，另外還包括鄒擅將公會300萬元定存解約、挪用公會焚化爐收入等，損及會員權益。

據了解，醫師公會會員已發起連署要罷免鄒永宏，已過門檻，原本預計下月2日召開會員代表大會討論，不過，鄒永宏今天主動出面，提出證據否認公會所有指控，並宣布請辭理事長職務。

鄒永宏出示獅子會今年1月27日函文，證明0206時獅子會捐款200萬元，是捐給國民黨縣黨部代辦賑災事宜；至於公會捐款給黃啟嘉，鄒稱是由長期主持公會醫療事業焚化爐管委會的主委戴啟邗提出，由理監事附議後，從焚化爐盈餘提撥200萬元，黃啟嘉也在前年4月簽了領據。定存部分，鄒永宏說，公會原本沒有定存，他任內為了多一些利息，轉存3筆各100萬元定存，去年底因有一筆100萬元到期，他為支付年終獎金等人事開銷才辦解約。

鄒永宏還反擊說，他因為公會的醫療事業焚化爐收益受到外界關注，研擬將盈餘法制化和公益化，遭到戴啟邗「反撲」，不但向調查局檢舉，還鼓動少數幾位理監事發動罷免他的職務。鄒說，之前為醫界團結選擇忍讓，持續溝通協調，自己對於理事長職務並不戀棧，決定辭職自清，但憂心公會「幫派化」。

對於鄒的說法，戴啟邗也發出聲明表示，自己雖然是焚化爐管委會主委，但委員會由13位委員組成，是合議制，他只是會議召集人，並在會議時擔任主席，並沒有專擅獨決的權力，相關函文都送公會憑辦。

戴啟邗聲明指，鄒永宏稱他「強勢不受監管，自行找會計師處理帳戶，醫師公會連收文、分文都不准」，是錯誤言論與虛偽之事，已經貶抑他的名譽和人格，將依法提告。