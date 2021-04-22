「422地球日」秀節電電費單 4人免費遊綠博

4月22日是地球日，宜蘭綠博響應環保節能祭好康，今天招待節電家戶免費入園，同時也宣布即日起5月9日前，凡是名字有「節」或「能」的民眾，入園就能拿LED燈泡或太陽能DIY組合包；若是兩個字都有的幸運兒，除了入園免費，還可享有頭城農場兩天一夜之旅。

今天是世球日51周年，進入綠博的民眾只要秀出家戶109年1月之後、用電量度數少於前期的電費單影本或電子帳單，最多可以一家4口同享免費入園優惠，還額外加碼送節能LED燈泡。

縣政府與三星國中合辦的「能源教育博覽會」，今天在綠博的無所不能館登場，共有22個關卡，宣導教育主題豐富，例如太陽能板、生質能源、燃料電池車等；各攤位設計以實作為導向，藉由DIY體驗活動、能源科技趣味遊戲，寓教於樂，吸引不少大小朋友同樂。

其中，三星國中進駐的「能源教育車」是由報廢公車改造而成，校長張煇志表示，這輛車除了自主供水、供電，就連防災物資也都有，必要時還能作為避難收容所；另外慈濟基金會也有「行動環保教育車」到場，教大家日常做回收、落實綠生活。