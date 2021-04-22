綠島和都蘭海邊 分別發現死亡抹香鯨、柏氏中喙鯨

台東綠島和東海岸都蘭海邊今天分別發現死亡抹香鯨和柏氏中喙鯨，抹香鯨長達8.5公尺，因死亡多日就地掩埋。柏氏中喙鯨則送交成功大學研究。

海巡署東部分署第一三岸巡隊今天下午表示，綠島安檢所同仁今天上午8時許執行巡邏勤務期間於公館慈航宮岸際發現死亡鯨豚，立即實施現場管制並對鯨魚屍體進行丈量，體長約8.5公尺，寬約1.5公尺，經聯繫台東縣政府畜產保育科及成功大學鯨豚研究中心後初步研判該死亡鯨豚為抹香鯨。

因死亡多時且搬運不易，台東縣政府指示先將死亡鯨魚切下一小肉塊檢體後冰存，將由相關保育人員取回研究使用，其餘屍體就地掩埋。

接著上午9時許，又接獲東海岸都蘭無名橋海邊民眾發現死亡鯨豚，巡邏站同仁前往處置，經丈量後這隻鯨豚體長約5公尺，寬約1公尺，聯繫成功大學鯨豚研究中心及海保署人員後研判為柏氏中喙鯨，因個體狀態完整，後續將由台東縣政府委託吊掛業者載運回成功大學接續研究使用。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。